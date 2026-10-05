'AI के साथ जीना पड़ेगा...', अमेरिका से लौटे महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बड़ा बयान, इंदौर को बनाएंगे हब

राज्य चुनें
अमेरिका दौरे से लौटने के बाद इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपने दौरे के अनुभव साझा किए. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में हमें AI के साथ जीना पड़ेगा. महापौर ने कहा कि इंदौर को AI हब बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है. अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो हम पीछे रह जाएंगे.
उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक जानकारी और ट्रेनिंग देने की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में AI हमारे जीवन और काम करने के तरीकों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है.
महापौर ने अमेरिका में आयोजित कार्यक्रम और वहां AI के क्षेत्र में हो रहे काम का जिक्र करते हुए कहा कि अलग-अलग देशों के प्रतिनिधियों के साथ AI और शहरों की चुनौतियों को लेकर चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि कई देशों के प्रतिनिधि इस चर्चा में शामिल हुए.
महापौर ने AI के विकास को लेकर कहा कि आज जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम देख रहे हैं, उसका मौजूदा दौर नया है, लेकिन इसके पीछे लंबे समय का शोध और तकनीकी विकास है. उन्होंने कहा कि AI को समझने और इसके प्रभावों के लिए हमें अभी से तैयार रहना होगा.
अमेरिका में स्थानीय प्रशासन के कामकाज का जिक्र करते हुए महापौर ने कहा कि वहां कई शहरों में नगर निगम से जुड़े फैसलों में मेयर और सिटी काउंसिल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उन्होंने बोस्टन में AI तकनीक के जरिए नगर निगम के कामकाज और पॉलिसी से जुड़े प्रयोगों का भी उल्लेख किया.
महापौर ने AI के फायदे के साथ उसके संभावित नुकसान की ओर भी इशारा किया. उन्होंने कहा कि जब तक मशीन को इंसान नियंत्रित कर रहा है, तब तक स्थिति ठीक है, लेकिन अगर मशीन खुद निर्णय लेने और नियंत्रण करने लगे तो इसके नुकसान हो सकते हैं.
उन्होंने कहा कि AI के बढ़ते इस्तेमाल का असर रोजगार पर भी पड़ सकता है. विशेष रूप से कोडिंग और सॉफ्टवेयर से जुड़े कुछ कामों में बदलाव आने की संभावना है. वहीं, उन्होंने अमेरिका में डॉक्टरों की जरूरत का भी जिक्र किया और कहा कि वहां इस क्षेत्र के लोगों को बुलाया जा रहा है.
महापौर ने कहा कि आने वाला समय कुछ मायनों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऐसे में किसी एक व्यक्ति या संस्था के बजाय सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि चाहे AI का विषय हो या शहर की दूसरी चुनौतियां, सभी को मिलकर काम करना होगा.
इंदौर को AI हब बनाने को लेकर भी महापौर ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है और अब देरी की गुंजाइश नहीं है. इसके साथ ही शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर AI और नई तकनीकों के इस्तेमाल की तैयारियों का भी जिक्र किया.