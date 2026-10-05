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'AI के साथ जीना पड़ेगा...', अमेरिका से लौटे महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बड़ा बयान, इंदौर को बनाएंगे हब

अमेरिका दौरे से लौटे इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने AI को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में AI के साथ जीना पड़ेगा. इंदौर को AI हब बनाने और ट्रैफिक मैनेजमेंट में तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में काम शुरू हो चुका है.

Written ByYatnesh Sen
Published: Oct 05, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 10:53 PM IST
'AI के साथ जीना पड़ेगा...', अमेरिका से लौटे महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बड़ा बयान, इंदौर को बनाएंगे हब
Image Credit: ZEE MEDIA

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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