'AI के साथ जीना पड़ेगा...', अमेरिका से लौटे महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बड़ा बयान, इंदौर को बनाएंगे हब

अमेरिका दौरे से लौटने के बाद इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपने दौरे के अनुभव साझा किए. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में हमें AI के साथ जीना पड़ेगा. महापौर ने कहा कि इंदौर को AI हब बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है. अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो हम पीछे रह जाएंगे.