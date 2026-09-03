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राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की बदली तारीख, 12 की जगह अब 19 सितंबर को इंदौर आएंगे कांग्रेस नेता, QR कोड से होगा रजिस्ट्रेशन

इंदौर में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम अब 12 सितंबर की जगह 19 सितंबर को आयोजित होगा. आयोजन के लिए जगह नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है.

Written ByYatnesh SenEdited ByPooja
Published: Sep 03, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:58 AM IST
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की बदली तारीख, 12 की जगह अब 19 सितंबर को इंदौर आएंगे कांग्रेस नेता, QR कोड से होगा रजिस्ट्रेशन

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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