/राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की बदली तारीख, 12 की जगह अब 19 सितंबर को इंदौर आएंगे कांग्रेस नेता, QR कोड से होगा रजिस्ट्रेशन

पहले कांग्रेस ने 12 सितंबर को इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की थी. इसके लिए नेहरू स्टेडियम को आयोजन स्थल के तौर पर प्रस्तावित किया गया था. हालांकि स्टेडियम में कार्यक्रम की अनुमति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बाद अब कार्यक्रम को एक सप्ताह आगे बढ़ाकर 19 सितंबर कर दिया गया है.



कांग्रेस प्रभारी ने दी जानकारी

इंदौर में कांग्रेस की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कार्यक्रम की नई तारीख की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम पहले 12 सितंबर को प्रस्तावित था जो अब 19 सितंबर को आयोजित होगा. कांग्रेस की बैठक में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.