/राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की बदली तारीख, 12 की जगह अब 19 सितंबर को इंदौर आएंगे कांग्रेस नेता, QR कोड से होगा रजिस्ट्रेशन

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इंदौर में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. पहले यह कार्यक्रम 12 सितंबर को प्रस्तावित था, लेकिन अब इसकी तारीख बदल दी गई है. कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम अब 19 सितंबर को इंदौर में होगा. राहुल गांधी के इंदौर दौरे को लेकर पिछले कई दिनों से शहर में सियासी हलचल तेज है. कांग्रेस की ओर से छात्रों और युवाओं के बीच बड़े स्तर पर संवाद कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं.
पहले कांग्रेस ने 12 सितंबर को इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की थी. इसके लिए नेहरू स्टेडियम को आयोजन स्थल के तौर पर प्रस्तावित किया गया था. हालांकि स्टेडियम में कार्यक्रम की अनुमति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बाद अब कार्यक्रम को एक सप्ताह आगे बढ़ाकर 19 सितंबर कर दिया गया है.
कांग्रेस प्रभारी ने दी जानकारी
इंदौर में कांग्रेस की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कार्यक्रम की नई तारीख की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम पहले 12 सितंबर को प्रस्तावित था जो अब 19 सितंबर को आयोजित होगा. कांग्रेस की बैठक में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
QR कोड से होगा रजिस्ट्रेशन
छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी ने पहले कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में छात्रों से बातचीत कर चुके हैं. इन बातचीत के दौरान पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन, शिक्षा, रोजगार, छात्राओं की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दे मुख्य रहे हैं. इस कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए राहुल गांधी के दिल्ली ऑफिस से एक QR कोड जारी करके युवाओं के मोबाइल फोन पर भेजा जाएगा. वे इस कोड का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और कार्यक्रम में हिस्सा ले सकेंगे.
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