‘स्टूडेंट नफरत नहीं, प्यार करते हैं...’, 'छात्रों की गूंज' में राहुल गांधी ने क्यों कही ये बात?

राज्य चुनें
इंदौर में राहुल गांधी ने ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्रों को देश का भविष्य बताया. उन्होंने कहा कि किसी भी मजबूत देश के निर्माण में छात्रों की अहम भूमिका होती है. उन्होंने कहा कि छात्र स्वाभाविक रूप से सवाल पूछते हैं, अलग-अलग विषयों पर जवाब तलाशते हैं. आगे कहा कि छात्र जिज्ञासु होते हैं. सवाल पूछने वाले छात्र विनम्र होते हैं, उनमें अहंकार नहीं होता है. राहुल गांधी ने कहा कि छात्र नफरत के बजाय प्यार और सम्मान की भावना रखते हैं.
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हर शहर में कार्यक्रम के दौरान छात्रों से जुड़े मुद्दे और उनके भविष्य से जुड़े सवाल उठा रहे हैं. इनमें पेपर लीक, संस्थागत विफलता, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, शिक्षा की बढ़ती लागत और निजीकरण जैसे मुद्दे शामिल हैं. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में तय किया है कि सिस्टम बनाम स्टूडेंट्स होगा.
राहुल गांधी ने अंधभक्त का किया जिक्र
इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को सिस्टम से खतरा क्यों है. उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स सवाल करता है कि अमित शाह के बेटे क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन कैसे बन गए? स्टूडेंट्स पूछता है कि हिंदुस्तान के पूरे बिजनेस को दो लोगों ने कैसे कैप्चर कर लिया है? उन्होंने आगे कहा कि, इसीलिए सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है. उन्होंने कहा कि अंधभक्त का जिक्र करते हुए कहा कि अंधभक्त एंटी स्टूडेंट हैं. जहां छात्र सवाल पूछता है, जहां स्टूडेंट क्यूरियस है, वहां अंधभक्त
भ्रमित है. अपनी दुनिया में रहता है.