सिर्फ एक QR Code से होगी पूरी सुरक्षा! इंदौर में GRP की नई पहल, यात्रियों को मिलेंगे जबरदस्त फायदे

Indore Sawari Bharose Wali QR Code: इंदौर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की तरफ से सवारी भरोसे वाली मुहिम की शुरूआत की गई है. इस मुहिम के माध्यम से सभी ऑटो चालकों का डिजिटल वेरिफिकेशन और QR कोट सिस्टम लागू किया गया है. ताकि रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाला हर यात्री अपने आपको सुरक्षित महसूस करे.
Trending Photos
Indore Railway Station News: मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन पर इस बार जीआरपी ने ऐसा अनोखा काम किया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है. वहीं इस काम से यात्री भी भर-भरकर तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक ऐसी व्यवस्था लागू की है. इस व्यवस्था के माध्यम से स्टेशन से ऑटो चलते समय किसी को भी असुरक्षित महसूस नहीं होगा. दरअसल, जीआरपी की तरफ से 'सवारी भरोसे वाली' नाम की मुहिम चलाई जा रही है. यह मुहिम उन लोगों के लिए है, जो रोज स्टेशन आते-जाते हैं या फिर बाहर से शहर पहुंचते हैं.
बता दें कि इस नई व्यवस्था के तहत स्टेशन परिसर और आसपास चलने वाले हर ऑटो चालक का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है. जीआरपी की टीम भी सभी चालकों का नाम, मोबाइल नंबर, फोटो और वाहन नंबर समेत पूरा विवरण ऑनलाइन दर्ज कर रही है. इस प्रक्रिया के पूरे होने पर हर ऑटो पर एक क्यूआर कोड भी लगा रही है. इस QR कोड को यात्री अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे और तुरंत ही चालक का पूरा विवरण आपके सामने आ जाएगा.
यात्रियों को मिलेगी सुविधा
वहीं यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा सकता है. अगर कभी भी किसी ऑटो चालक से बदतमीजी हो जाए या फिर कोई संदिग्ध हरकत दिखे या फिर जल्दी-जल्दी उतरते समय यात्रा की कोई सामान छूट जाए, तो QR कोड स्कैन कर मिली जानकारी से तुरंत चालक का पता लगाया जा सकता है. इस मुहिम के माध्यम से मौके पर ही कार्रवाई की जा सकती है.
सुरक्षा के दिशा में कदम
इस व्यवस्था में एक फीडबैक सिस्टम भी जोड़ा गया है, जिसमें यात्री अपनी यात्रा पूरी करने के बाद ऑटो चालक के व्यवहार और सेवा की रेटिंग दे सकेंगे. इससे अच्छे चालकों को प्रोत्साहन मिलेगा और गलत व्यवहार करने वालों पर जीआरपी की नजर बनी रहेगी. कुल मिलाकर इंदौर स्टेशन पर शुरू हुआ यह कदम शहर में सुरक्षित और भरोसेमंद सफर की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!