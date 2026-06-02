मुंबई-इंदौर रूट के ट्रेन यात्रियों को बड़ी राहत, रेलवे चार ट्रेनों में बढ़ा रहा है कोच

Indore Train Route: भारतीय रेलवे ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चार अलग-अलग ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाने वाला है. मुंबई-इंदौर रूट पर चलने वाली इन ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ने से यात्रियों को और सीटों का विकल्प खुलेगा. जिससे वेटिंग लिस्ट कम होगी और यात्रियों को आने जाने में फायदा होगा. क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इन ट्रेनों में लगातार लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही थी. ऐसे में गर्मियों की छुट्टी में यात्रियों की बढ़ती संख्या के चलते अब ट्रेनों में भी क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है. ताकि समर सीजन में यात्रियों को फायदा मिल सके.

इन ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच

रेलवे के निर्णय के अनुसार बरेली-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक-बरेली एक्सप्रेस, बरेली-इंदौर एक्सप्रेस और इंदौर-बरेली एक्सप्रेस में तीन-तीन अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाए जाएंगे. इन ट्रेनों का ग्वालियर स्टेशन पर ठहराव होने के कारण शहर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन ट्रेनों की कुल कोच संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी. इससे सैकड़ों अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होंगी और यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट प्राप्त करना पहले की तुलना में आसान हो सकेगा. ऐसे में ग्वालियर और आसपास के जिलों के यात्रियों को भी इन ट्रेनों का फायदा होगा.

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इंदौर-मुंबई रूट पर बढ़े यात्री

इंदौर और मुंबई रूट पर यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ग्वालियर से मुंबई, इंदौर और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं. नौकरी, व्यापार, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण इन ट्रेनों में सालभर भीड़ बनी रहती है. छुट्टियों के मौसम में स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है, जिसके चलते अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही रेलवे ने प्रयागराज-निजामुद्दीन समर स्पेशल ट्रेन में भी अस्थायी तौर पर एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाने का फैसला किया है. इससे दिल्ली रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हो सकेंगी और वेटिंग की समस्या में कमी आने की उम्मीद है.

ग्वालियर की बढ़ेगी कनेक्टिविटी

इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगने से ग्वालियर की कनेक्टिविटी भी और मजबूत होगी. यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने कुछ विशेष ट्रेनों को नियमित रूप से संचालित करने का भी निर्णय लिया है. हुबली-योगनगरी ऋषिकेश साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब नियमित सेवा के रूप में चलाई जाएगी. इसके अलावा हापा-नाहरलगुन स्पेशल ट्रेन को भी स्थायी रूप से नियमित कर दिया गया है. अब यह ट्रेन हापा-नाहरलगुन एक्सप्रेस के रूप में संचालित होगी. इस फैसले से ग्वालियर के यात्रियों को गुजरात के प्रमुख शहरों के साथ-साथ उत्तर-पूर्व भारत तक बेहतर और सीधी रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.

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