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MP के कई जिलों में बारिश-ओलावृष्टि, इंदौर में भी बदलेगा मौसम, तापमान में बड़ी गिरावट

MP Weather: मध्य प्रदेश में मंगलवार की शाम को कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है. प्रदेश के 39 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. कई जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 05, 2026, 05:31 PM IST
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एमपी में बारिश आंधी का अलर्ट
एमपी में बारिश आंधी का अलर्ट

MP Weather Rain Alert: एमपी में मौसम एक बार फिर तेजी से बदल रहा है. मंगलवार दोपहर के बाद से ही कई जिलों में बारिश और आंधी की शुरुआत हो गई है. जबकि शाम तक कुछ जिलों में ओलावृष्टि होने की संभावना है. बारिश के चलते तापमान में एक बार फिर गिरावट है. जिससे मौसम ठंडा हो गया है. धार, बड़वानी, झाबुआ समेत कई जिलों में बारिश हुई है. जबकि इंदौर से उज्जैन तक और भोपाल से ग्वालियर तक मौसम में बदलाव दिख रहा है. कई जिलों में हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार हो सकती है. मौसम विभाग ने सावधानी बरतनी की सलाह दी है. 

एमपी के 39 जिलों में अलर्ट 

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में एमपी के 39 जिलों में तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है. एमपी में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, नर्मदापुरम, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पांढुर्णा, रीवा, सतना और मऊगंज जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है. ग्वालियर में मंगलवार सुबह से ही अच्छी बारिश हुई है. जिसके बाद यहां तापमान में गिरावट हुई है. ऐसे में मौसम साफ दिख रहा है. 

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इंदौर में तापमान गिरा 

इंदौर के तापमान में भी गिरावट दिखी है. जिससे यहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है. इंदौर का तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरकर अधिकतम 38 डिग्री पर पहुंच गया है. सोमवार को इंदौर में मौसम बदल गया था और यहां बादल छा गए थे. मंगलवार को भी सुबह से बादलों में लुका छिपी का खेल चल रहा था. तापमान में गिरावट की वजह से गर्मी का असर अब इंदौर में भी हल्का कम हुआ है. मंगलवार को मौसम साफ रहा है. लेकिन तापमान में गिरावट से गर्मी कम हुई है. मौसम विभाग का कहना है कि इंदौर संभाग के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है. 

एमपी में साइक्लोनिक सकुर्लेशन का असर 

मध्य प्रदेश में फिलहाल साइक्लोनिक सकुर्लेशन का असर दिख रहा है. एमपी के पड़ौसी राज्यों में दो ट्रफ लाइन गुजर रही हैं. जिससे कई इलाकों में ओलावृष्टि हो रही है. 8 मई तक अभी प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहने की संभावना जताई है. जहां बारिश के साथ-साथ आंधी और ओलावृष्टि की स्थिति बनी रहेगी. एमपी के तापमान में गिरावट से लोगों को सबसे ज्यादा गर्मी से राहत मिली है. मध्य प्रदेश का अधिकतम तापमान में फिलहाल 38 डिग्री पर आ गया है. जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक पहुंच गया है. ऐसे में फिलहाल तेज गर्मी का असर कम हो गया है. 

ये भी पढे़ंः ग्वालियर में बदला मौसम, सुबह से हो रही बारिश, आंधी-तूफान का अलर्ट

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