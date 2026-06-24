बेटे की मौत को गुजरे भले ही एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी की आंखों के आंसू आज भी नहीं थमते हैं. उनके लिए शिलॉन्ग की वह खौफनाक वारदात मानो कल ही की बात हो, जिसने उनके हंसते-खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया. एक मां के दिल पर क्या गुजरती है, जब उसे पता चलता है कि जिसे वे बड़े चाव से अपने घर की बहू बनाकर लाए थे, उसी ने उनके कलेजे के टुकड़े को मौत के मुंह में धकेल दिया. सोनम को जमानत मिलने पर उनका कहना है कि अभी तक तो सुना था कि कानून अंधा होता है अब देखने को भी मिल गया. उन्होंने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है. राजा की मां उमा कहती हैं कि सोनम जब भी इंदौर आएगी तो उससे पूछूंगी कि मेरे बेटे का क्या कसूर था? उसको क्यों मारा?