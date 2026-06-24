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सोशल मीडिया पर मुस्कुराते चेहरों के साथ रील और रोमांटिक वीडियो बनाने वाले कपल के पीछे की हकीकत हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है. हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में सामने आए केतन अग्रवाल हत्याकांड ने मध्य प्रदेश के इंदौर के चर्चित 'राजा रघुवंशी मर्डर केस' की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया है. बता दें कि इंदौर के राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी से हुई थी और हनीमून के दौरान 23 मई 2025 को राजा की हत्या कर दी गई थी, जिसमें पत्नी सोनम मुख्य आरोपी है.
इसी तरह का एक केस पुणे में आया है और पुणे पुलिस की जांच के मुताबिक सिया गोयल नाम की लड़की पर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोनावला की 350 फीट गहरी खाई में धकेलने का आरोप है. इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद देश भर में 'हादसे की शक्ल में हत्या' के इस क्रूर पैटर्न पर दोबारा चर्चा शुरू हो गई है. असल में, पुणे की इस घटना का पूरा तरीका हूबहू इंदौर की सोनम रघुवंशी के उस मर्डर प्लान से मिलता है, जिसने सबको चौंका दिया था. आज हम आपको राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की 1 साल पुरानी वो खौफनाक कहानी बताते हैं, जिसमें शादी और विश्वास के रिश्ते के पीछे मेघालय की वादियों में मौत की एक सोची-समझी स्क्रिप्ट लिखी गई थी.
इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से बड़े ही पारंपरिक तरीके से हुई थी. पारिवारिक सूत्रों और रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की कुंडलियों में ग्रहों के योग और 'मंगल' को देखकर परिवारों ने यह रिश्ता तय किया था. शादी के दौरान यह कपल दुनिया और सोशल मीडिया के लिए एक 'परफेक्ट कपल' था. दोनों के डांस वीडियो और रील इंटरनेट पर लोग खूब पसंद कर रहे थे, जिन्हें देखकर कोई भी धोखा खा सकता था. राजा अपनी पत्नी को खुश रखने की हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि सोनम के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी.
आधिकारिक रिकॉर्ड्स, पुलिस डायरी और चार्जशीट के अनुसार, शादी के इस खुशहाल मुखौटे के पीछे धोखे की एक समानांतर कहानी चल रही थी. सोनम पहले ही अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाह के साथ जिंदगी बिताने का प्लान बना चुकी थी और शादी तय होने के बाद भी वह लगातार राज के संपर्क में थी. शादी के बाद वह राजा से अलग होना चाहती थी, लेकिन बिना किसी सामाजिक बदनामी या कानूनी पेचीदगियों के सब करना चाहती थी.
पुलिस जांच में सामने आया कि सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाह ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की एक सोची-समझी योजना बनाई, जिसे कानून और समाज की नजर में सिर्फ एक 'एक्सीडेंट' (हादसा) साबित किया जा सके. इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश से दूर मेघालय के टूरिस्ट स्पॉट्स को क्राइम सीन के रूप में चुना. सोनम ने योजना के तहत राजा के सामने मेघालय घूमने और वहां ट्रैकिंग पर जाने की इच्छा जताई और राजा अपनी पत्नी की इस बात को टाल नहीं सका.
मेघालय पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड और फॉरेंसिक निष्कर्षों के आधार पर इस पूरे हत्याकांड का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है-
11 मई 2025 (शादी और प्लानिंग): राजा और सोनम की शादी 11 मई 2025 को हुई और 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय के लिए निकले. इस बीच सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज ने शिलॉन्ग के पहाड़ी और खाई वाले इलाके में वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया.
22 मई 2025 (वारदात): हनीमून के दौरान सोनम ट्रैकिंग के बहाने अपने पति राजा को मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में स्थित सोहरा (चेरापूंजी) ले गई. वेई सावदोंग वाटरफॉल के पास सुनसान पॉइंट पर सोनम रघुवंशी और सुपारी किलर्स (विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी) ने मिलकर राजा को 100 फीट से भी ज्यादा गहरी खाई में धकेल दिया.
2 जून 2025 (शव की बरामदगी): घटना के करीब 11 दिन बाद ईस्ट खासी हिल्स जिले की मेघालय पुलिस ने आधुनिक तकनीकों और ड्रोन की मदद से राजा का क्षत-विक्षत शव इसी गहरी खाई से बरामद किया. फॉरेंसिक जांच में चोटों के निशान और संघर्ष के साक्ष्य मिले.
जून 2025 (गिरफ्तारी): मेघालय पुलिस के तत्कालीन जांच अधिकारियों और जनसंपर्क विंग (PRO) द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, डिजिटल साक्ष्यों और कॉल डिटेल्स (CDR) के आधार पर मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाह और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया.
इस पूरे मामले में मेघालय पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक कुल 5 मुख्य आरोपी बनाए गए थे. वर्तमान कानूनी स्थिति की बात करें तो मामले में एक बड़ा मोड़ आया है.
सोनम रघुवंशी को जमानत: इस पूरे हत्याकांड की मुख्य सूत्रधार और आरोपी सोनम रघुवंशी को हाल ही में अदालत से जमानत मिल गई है. कोर्ट दस्तावेजों के मुताबिक, मेघालय पुलिस की गंभीर प्रक्रियात्मक और कानूनी गलतियों के आधार पर अदालत से जमानत मिली है. शिलॉन्ग कोर्ट ने पाया कि पुलिस की इन कमियों के कारण आरोपी के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है. हालांकि, कोर्ट की शर्तों के अनुसार सोनम शिलॉन्ग नहीं छोड़ सकती है.
राज सहित 4 आरोपी अभी भी जेल में: सोनम को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन उसका प्रेमी राज कुशवाह और इस हत्याकांड में शामिल अन्य तीन आरोपी विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी अभी भी जेल में बंद हैं. अदालत ने अपराध की क्रूरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं.
हाई कोर्ट पहुंची मेघालय पुलिस: ईस्ट खासी हिल्स पुलिस और मेघालय पुलिस के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, पुलिस विभाग इस जमानत के सख्त खिलाफ है. मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि मुख्य आरोपी के बाहर रहने से गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने का गंभीर खतरा है.
|मुख्य बिंदु
|इंदौर-मेघालय केस (2025)
|पुणे केस (हालिया वारदात)
|आरोपी
|सोनम रघुवंशी और उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाह
|सिया गोयल और उसका प्रेमी
|पीड़ित (विक्टिम)
|पति राजा रघुवंशी
|मंगेतर केतन अग्रवाल
|घटना स्थल (क्राइम सीन)
|वेई सावदोंग जलप्रपात, सोहरा (चेरापूंजी), मेघालय
|लोनावला के पास 350 फीट गहरी खाई, महाराष्ट्र
|शव बरामदगी
|घटना के 11 दिन बाद (2 जून 2025) ड्रोन की मदद से 100 फीट गहरी खाई से बरामद
|घटना के तुरंत बाद स्थानीय रेस्क्यू टीम द्वारा
|वर्तमान कानूनी स्थिति
|चार्जशीट दाखिल; सोनम बेल पर बाहर; राज कुशवाह समेत 4 आरोपी जेल में. मेघालय पुलिस बेल रद्द कराने हाई कोर्ट पहुंची.
|मामला शुरुआती जांच और पुलिस रिमांड के अधीन
बेटे की मौत को गुजरे भले ही एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी की आंखों के आंसू आज भी नहीं थमते हैं. उनके लिए शिलॉन्ग की वह खौफनाक वारदात मानो कल ही की बात हो, जिसने उनके हंसते-खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया. एक मां के दिल पर क्या गुजरती है, जब उसे पता चलता है कि जिसे वे बड़े चाव से अपने घर की बहू बनाकर लाए थे, उसी ने उनके कलेजे के टुकड़े को मौत के मुंह में धकेल दिया. सोनम को जमानत मिलने पर उनका कहना है कि अभी तक तो सुना था कि कानून अंधा होता है अब देखने को भी मिल गया. उन्होंने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है. राजा की मां उमा कहती हैं कि सोनम जब भी इंदौर आएगी तो उससे पूछूंगी कि मेरे बेटे का क्या कसूर था? उसको क्यों मारा?