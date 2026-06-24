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'मंगल' ने जोड़ा था राजा-सोनम रघुवंशी का रिश्ता; फिर शादी, साजिश और मर्डर... केतन मर्डर केस ने याद दिलाई 1 साल पुरानी खौफनाक कहानी

महाराष्ट्र के पुणे में सामने आए केतन अग्रवाल हत्याकांड ने इंदौर के चर्चित 'राजा रघुवंशी मर्डर केस' की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया है. राजा की हनीमून के दौरान 23 मई 2025 को राजा की हत्या कर दी गई थी, जिसमें पत्नी सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी है.

Written BySumit Rai
Published: Jun 24, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:14 PM IST
'मंगल' ने जोड़ा था राजा-सोनम रघुवंशी का रिश्ता; फिर शादी, साजिश और मर्डर... केतन मर्डर केस ने याद दिलाई 1 साल पुरानी खौफनाक कहानी

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Sumit Rai

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सुमित राय एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 13 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम को लीड कर रहे हैं. सुमित की विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, क्राइम और हाइपरलोकल खबरों के डीप एनालिसिस में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सुमित ने अपने करियर में राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी और लोकमत हिंदी जैसे देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ-साथ जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर 'एक्सप्लेनर' और 'ओपिनियन' लिखना उनका मजबूत पक्ष है. न्यूज़ डेस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के जरिए सुमित यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पहुंचें.

सुमित राय से आप sumit2.kumar@zeemedia.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप सुमित राय से एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर @imSumitKRai से कनेक्ट कर सकते हैं.

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