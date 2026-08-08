/राजा रघुवंशी के दोनों भाइयों पर बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस ढाबे में परोस रहे थे शराब, 5 लोगों पर केस दर्ज

Raja Raghuvanshi Brothers News: इंदौर में होटल-ढाबों की चेकिंग के दौरान राऊ पुलिस ने कैट रोड स्थित राजा भोज ढाबे पर बिना वैध लाइसेंस के ग्राहकों को शराब परोसने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने ढाबा मैनेजर सचिन रघुवंशी समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इनमें ढाबा संचालक विपिन रघुवंशी भी शामिल हैं. दोनों सचिन और विपिन चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मृतक राजा के भाई बताए जा रहे हैं. पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करने के साथ कर्मचारियों की जानकारी थाने में जमा नहीं कराने और धारा 223 बीएनएस के आदेश का उल्लंघन करने पर भी वैधानिक कार्रवाई की है.