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राजा रघुवंशी के दोनों भाइयों पर बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस ढाबे में परोस रहे थे शराब, 5 लोगों पर केस दर्ज

Indore Police News: इंदौर के कैट रोड स्थित राजा भोज ढाबे पर बिना वैध लाइसेंस शराब परोसने का मामला सामने आया. राऊ पुलिस ने मैनेजर सचिन रघुवंशी, संचालक विपिन रघुवंशी समेत पांच लोगों पर कार्रवाई की. दोनों राजा रघुवंशी हत्याकांड में मृतक के भाई हैं.

Written ByYatnesh SenEdited ByManish kushawah
Published: Aug 08, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:16 PM IST
राजा रघुवंशी के दोनों भाइयों पर बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस ढाबे में परोस रहे थे शराब, 5 लोगों पर केस दर्ज
Image Credit: ZEE MEDIA

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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