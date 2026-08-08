/राजा रघुवंशी के दोनों भाइयों पर बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस ढाबे में परोस रहे थे शराब, 5 लोगों पर केस दर्ज

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Raja Raghuvanshi Brothers News: इंदौर में होटल-ढाबों की चेकिंग के दौरान राऊ पुलिस ने कैट रोड स्थित राजा भोज ढाबे पर बिना वैध लाइसेंस के ग्राहकों को शराब परोसने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने ढाबा मैनेजर सचिन रघुवंशी समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इनमें ढाबा संचालक विपिन रघुवंशी भी शामिल हैं. दोनों सचिन और विपिन चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मृतक राजा के भाई बताए जा रहे हैं. पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करने के साथ कर्मचारियों की जानकारी थाने में जमा नहीं कराने और धारा 223 बीएनएस के आदेश का उल्लंघन करने पर भी वैधानिक कार्रवाई की है.
बता दें कि शहर में इंदौर पुलिस द्वारा होटल, ढाबे और लॉज की लगातार चेकिंग की जा रही है. इसी दौरान राऊ थाना पुलिस की टीम कैट रोड स्थित राजा भोज ढाबे पर पहुंची. जांच के दौरान ढाबे पर ग्राहकों को बिना वैध लाइसेंस के शराब परोसी जाती मिली. मामले में पुलिस ने ढाबे के मैनेजर सचिन रघुवंशी सहित संबंधित आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ढाबे से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं और दस्तावेजों की भी जांच की.
धारा 223BNS का उल्लंघन
इसके अलावा, जांच के दौरान यह भी पता चला है कि ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी थाने में जमा नहीं कराई और धारा 223BNS के आदेश का उल्लंघन किया है. इसके बाद पुलिस ने ढाबा संचालक विपिन रघुवंशी के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की. यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त जोन-1 नरेंद्र सिंह रावत के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुमित केरकेट्टा और एसीपी गांधीनगर निधि सक्सेना के निर्देश पर राऊ थाना पुलिस द्वारा की गई. पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, ढाबा और लॉज संचालकों के खिलाफ जांच और कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.
पांच लोगों पर की कार्रवाई
वहीं एसपी निधि सक्सेना ने बताया कि शुक्रवार रात राऊ में चेकिंग की गई थी. चेकिंग के दौरान वहां होटल और ढाबे चेक किए गए थे, जिसमें राजा भोज ढाबे पर बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी. इसमें प्रथम दृष्टया धारा 223 बीएनएस के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है. इसमें पांच लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो सचिन रघुवंशी, विपिन रघुवंशी, शिव यादव, शुभम और विशाल हैं. साथ ही प्रतिबंधात्मक धाराओं में जेल भेजा गया.
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