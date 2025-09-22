सोनम रघुवंशी का काला सच आया सामने! 790 पन्नों की चार्जशीट में दर्ज है राजा रघुवंशी की हत्या की एक-एक कहानी

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला सामने आते ही सब हैरान रह गए. मेघालय पुलिस की चार्जशीट ने इस पूरी कहानी को उजागर कर दिया है. जांच में यह सामने आया है कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ही इस हत्या की साजिश की मास्टरमाइंड थी. बता दें कि शिलांग में हनीमून के दौरान पर हुई यह घटना किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं थी और इसमें सस्पेंस और डर का पूरा तड़का था.

मेघालय पुलिस की तरफ से जारी चार्जशीट के मुताबिक, सोनम ने अपने प्रेमी राज सिंह कुशवाहा और तीन हत्यारों आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई थी. पांचों ने कई दिनों तक राजा को मौत के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती तीन प्रयास बारिश, भीड़ और डर की वजह से नाकाम रहे.

ऐसे हुई राजा की हत्या

आखिरकार 23 मई को सोनम ने अपना अंतिम प्लान अंजाम दिया. शिलांग के पास सोहरा में सेल्फी लेने के बहाने उसने राजा को खाई की ओर ले गई. उसके बाद विशाल सिंह ने धारदार हथियार से हमला किया और बाकी हत्यारे मौके पर मौजूद थे. राजा के मरने के बाद सोनम ने लाश खाई में फेंकने में हत्यारों की मदद की और खुद सुरक्षित निकल गई. इस घटना से साफ होता है कि हत्या में सोनम रघुवंशी की भूमिका थी.

Add Zee News as a Preferred Source

राज ने किया था गाइड

पुलिस ने बताया कि यह हत्या अचानक नहीं हुई थी. फरवरी 2024 से ही सोनम ने राजा से छुटकारा पाने की योजना बनानी शुरू कर दी थी. उसने कई नाटकीय आइडियाज आजमाए नदी में डूबने या स्कूटी में लाश जलाने जैसे लेकिन सब फेल हो गए. इसके बाद उसने और उसके प्रेमी ने हनीमून के दौरान राजा की हत्या का खौफनाक रास्ता चुना. राज ने इंदौर में बैठकर सोनम को हर कदम पर गाइड किया और हत्यारे उसी हिसाब से उसे फॉलो करते रहे.

राजा को क्यों मारा था?

हत्या के बाद सोनम ने अपने मोबाइल से सबूत मिटा दिए और इंदौर लौटकर कुछ साथियों की मदद से सबूत छिपाए. पुलिस चार्जशीट में 790 पन्नों के ठोस सबूत शामिल हैं, जिनमें सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, स्कूटी और होटल रिकॉर्ड हैं. ये सभी बताते हैं कि सोनम केवल साजिशकर्ता नहीं, बल्कि मौके पर मौजूद होकर अपने पति की मौत का तमाशा देखने वाली मुख्य आरोपी थी. मेघालय पुलिस ने साफ किया कि यह महज लव ट्राएंगल नहीं, बल्कि लालच और धोखे से बुना गया खतरनाक खूनी खेल था.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!