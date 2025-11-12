Advertisement
शिलांग में राजा के भाई विपिन का बयान अधूरा, कोर्ट ने फिर बुलाया, जानें अब तक क्या-क्या पूछा गया

indore News: राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को शिलॉंग कोर्ट में राजा के भाई विपिन रघुवंशी के बयान दर्ज किए गए. हालांकि उनके बयान पूरे नहीं हो पाए. कोर्ट ने उन्हें फिर बुलाया है.

 

Nov 12, 2025, 08:45 AM IST
Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मंगलवार को शिलांग कोर्ट में राजा के भाई विपिन रघुवंशी का बयान दर्ज किया गया. हालांकि मंगलवार को विपिन का बयान पूरा नहीं हो सका.अब मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी, जहां विपिन की फिर से कोर्ट में पेशी होगी. जानकारी के मुताबिक विपिन का बयान दोपहर करीब 3:20 बजे शुरू हुआ और शाम करीब 5:30 बजे तक चला. लेकिन पूरा बयान दर्ज नहीं हो सका.

यह भी पढ़ें: राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम ने इस चीज से पोंछा था हथियार, खुद मिटाए सारे सबूत; हुआ बड़ा खुलासा

 

26 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
दरअसल राजा रघुवंशी हत्याकांड की सुनवाई शिलांग की एक अदालत में चल रही है, जहां मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हुई. विपिन को हत्या से जुड़े मामलों में गवाह के तौर पर पेश किया गया था. अदालत ने अब अगली सुनवाई 26 नवंबर तय की है. विपिन रघुवंशी को अपना अधूरा बयान पूरा करने के लिए अगली सुनवाई में फिर से पेश होने का आदेश दिया गया है.

जानें अब तक क्या-क्या पूछा गया
बयान दर्ज करने के दौरान कोर्ट ने विपिन रघुवंशी से राजा और सोनम की शादी कैसे हुई और उनकी सगाई कब हुई, जैसे सवाल पूछे. कोर्ट ने गुमशुदगी, एफआईआर, शादी, सगाई के बारे में पूछा, जिसके जवाब विपिन ने दिए. राजा का मोबाइल कब बंद हुआ? राजा से जुड़े अन्य सवाल भी पूछे गए. हालांकि मंगलवार को विपिन का बयान पूरा नहीं हो सका और न्यायिक प्रक्रिया बीच में ही रोकनी पड़ी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

