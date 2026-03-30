Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3159028
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

9 महीने बाद लौट आया 'राजा', रघुवंशी परिवार में खुशी का माहौल, तेहरवीं के दिन कामाख्या मंदिर के पुजारी ने की थी भविष्यवाणी

Newborn Born in Indore Raghuvanshi Family: एमपी का बहुचर्चित केस राजा हत्याकांड के बाद रघुवंशी परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. परिवार ने दावा किया है कि 8-9 महीने बाद राजा घर वापस लौट आया है. वहीं परिवार ने पुजारी की भविष्यवाणी को भी सच बताया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 30, 2026, 03:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Newborn Born in Indore Raghuvanshi Family
Newborn Born in Indore Raghuvanshi Family

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद अब उस घर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. इस घर में कुछ दिनों पहले मातम पसरा था, लेकिन अब पूरा परिवार खुशियां मना रहा है. लगभग 8-9 महीने बाद इंदौर का रघुवंशी परिवार अब दुखों से उभरता हुआ नजर आ रहा है. दरअसल, राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी के घर पर एक नवजात ने जन्म लिया है. उसका नाम भी परिवार ने राजा रखा है. 

बच्चे के जन्म के बाद राजा रघुवंशी का परिवार खूब खुशियां मना रहा है. वहीं परिवार के लोग भी भावुक होकर कह रहे हैं, कि हमारा राजा वापस फिर से वापस लौट आया है. वहीं राजा के भाई विपिन का कहना है कि राजा की तेहरवीं के दिन कामाख्या मंदिर के पुजारी ने भविष्यवाणी की थी, कि राजा दोबारा इसी परिवार में जन्म लेगा. आखिरकार पुजारी की भविष्यवाणी सच साबित हुई. 

पुजारी की भविष्यवाणी सच
आगे विपिन रघुवंशी ने कहा कि पुजारी ने बताया था कि राजा की मौत सामान्य रूप से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी. इस लिए राजा का इसी परिवार में लौटना तय है. वहीं रघुवंशी परिवार अब इस बच्चे के जन्म को पुजारी की भविष्यवाणी से जोड़कर देख रह है. 

Add Zee News as a Preferred Source

'राजा फिर वापस लौट आया'
इस पर परिवार का कहना है कि जिस वक्त राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी, उस दिन ग्यारस का दिन था. करीब दोपहर 2.40 बजे का समय था. वहीं संयोग से इस बच्चे का जन्म भी ग्यारस के दिन दोपहर 2.42 बजे हुआ. इस हिसाब से परिवार का मानना है कि राजा एक बार फिर से घर लौट आया है. राजा की मां का कहना है कि जिस दिन मेरा बेटा गया था, उसी दिन लगभग उसी समय पर वह वापस आ गया है. यह सब भगवान की कृपा है. 
fallback
परिवार में खुशी का माहौल
उनका कहना है कि जब बच्चे को राजा कहकर पुकारते हैं, तो ऐसा लगता है कि वह सभी को पहचानता है. राजा की हत्या के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूटा था, लेकिन अब इस बच्चे के जन्म से परिवार में खुशी का माहौल है. वहीं राजा रघुवंशी परिवार ने इस पूरे मामले पर कोर्ट से अपील की है, जल्द से जल्द न्याय दिया जाए. ताकि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके. 

क्या था राजा हत्याकांड केस?
दरअसल, इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की 11 मई 2025 को शादी थी. वहीं शादी के बाद राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ 20 मई को हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए हुए थे. जहां पर 24 मई को राजा रघुवंशी के गायब होने की खबर सामने आई. लेकिन उसके बाद 2 जून को राजा का शव एक खाई में पड़ा मिला था. उसके बाद इस मामले में जैसे जैसे जांच की गई तो, उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ही राजा की हत्या की मुख्य आरोपी निकली, उसके बाद पुलिस ने सोनम समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, राजा हत्याकांड के सभी आरोपी अभी जेल में बताए जा रहे हैं. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore raja raghuvanshi caseIndore News Hindi

Trending news

indore raja raghuvanshi case
9 महीने बाद लौट आया राजा, रघुवंशी परिवार में खुशी का माहौल, पुजारी की भविष्यवाणी सच!
Singrauli news
बेटे ने मां के चेहरे से जारी किए 850 फर्जी सिम कार्ड,ऑपरेशन FACE के तहत यूं खुली पोल
bhopal news
युवक की बेरहमी से हत्या, गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव, इलाके में भारी तनाव
Indore News Hindi
बैंक अधिकारी के घर घुसे 7 किन्नर, नेग के नाम पर की गुंडागर्दी; 51000 के लिए...
bhopal news
भोपाल में शराब पीने के बाद लड़कियों का हाई-वोल्टेज ड्रामा, देखने वाले रह गए हैरान
sagar news
सागर में LPG का संकट: पंप पर ऑटो-रिक्शा की लंबी कतारें,गैस मिलेगी या नहीं पता नहीं?
sheopur news
मौत को दिया चकमा, मां के बिना पली-बढ़ी, अब कुनबा बढ़ा रही भारत की पहली चीता 'मुखी'
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, भोपाल में युवा विधायकों का सम्मेलन, पढ़ें बड़ी खबरें
Morena news
DJ पर मनपसंद गाना बजाने को लेकर बवाल! हवा में उड़ी कुर्सियां...जान बचाकर भागे लोग
Chhindwara News
जंगल के राजा से दुश्मनी पड़ी भारी, बाघ को जहर देने वाले 6 लोग पहुंचे जेल