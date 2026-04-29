सोनम की जमानत पर बिलख उठे राजा रघुवंशी के पापा, बोले- बाहर आकर वह कितनों को मारेगी, हाईकोर्ट में छिड़ेगी जंग

Raja Raghuvanshi News: चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है. इस मामले की मुख्य आरोपी और राजा की पत्नी सोनम को जमानत मिलने के बाद मृतक के परिवार वालों ने न्याय व्यवस्था और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं. मीडिया से बात करते हुए राजा के पिता ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जिस महिला ने उनके बेटे की जान ली, उसे जमानत देने के बजाय मौत की सजा मिलनी चाहिए थी.

सोनम की जमानत से छलका राजा के पिता का दर्द

राजा रघुवंशी के पिता ने सोनम के भाई गोविंद पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. उनके अनुसार, गोविंद ने शुरू से ही यह चुनौती दी थी कि वह अपनी बहन को जेल से बाहर निकालकर रहेगा. पिता का दावा है कि गोविंद ने अपनी अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस केस में लगा दिया, जिसकी बदौलत सोनम को कानूनी राहत मिल पाई. आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस फैसले ने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है.

हाईकोर्ट जाने की तैयारी

राजा के पिता ने कहा कि सरकार को इन लोगों को रिहा नहीं करना चाहिए था. इसके बजाय, उन्हें फांसी दी जानी चाहिए थी. अब वह बाहर आकर कितनों को मारेगी क्या पता. हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और सीबीआई जांच भी करवाएंगे. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सोनम का भाई गोविंद पर्दे के पीछे से एक चालबाजी भरा खेल खेल रहा है. गोविंद ने इस मामले में अपनी सारी अवैध कमाई लगा दी है. उसने सोनम की बहुत मदद की तभी वह जमानत हासिल कर पाई. गोविंद ने ही पैसे दिए थे, क्योंकि उसने पहले ही यह चुनौती दी थी कि वह सोनम को रिहा करवाने में कामयाब होगा.

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राजा की मां ने रोते हुए कही ये बात

इस बीच राजा की मां उमा रघुवंशी सोनम की जमानत की खबर सुनकर खुद को संभाल नहीं पाईं. उनके आंसू लगातार बहते रहे और उनका दुख धीरे-धीरे गुस्से में बदल गया. उन्होंने कहा मैं चाहती हूं सोनम मेरे सामने आए तो मैं उसे मार दूं.

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