/राजा रघुवंशी हत्याकांड: SC के आदेश के बाद सोनम रघुवंशी ने शिलॉन्ग कोर्ट में किया सरेंडर, फिर भेजी गई जेल

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सोनम को जमानत देना कानूनी तौर पर सही नहीं था. कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी के जमानत पर बाहर रहने से मुकदमे की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा 23 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को छह महीने के अंदर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने यह भी साफ कहा था कि अगर तय समय में ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत के लिए अर्ज़ी दे सकती हैं. इसी आधार पर हाई कोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर दिया गया और सोनम को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था. अब सबकी नजरें मुकदमे की अगली सुनवाई पर टिकी हैं.