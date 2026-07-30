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राजा रघुवंशी हत्याकांड: SC के आदेश के बाद सोनम रघुवंशी ने शिलॉन्ग कोर्ट में किया सरेंडर, फिर भेजी गई जेल

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी सोनम रघुवंशी ने शिलांग की अदालत में सरेंडर कर दिया है. इसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत रद्द कर दी थी और उसे तीन हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था.

Written ByYatnesh SenEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 30, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:39 AM IST
राजा रघुवंशी हत्याकांड: SC के आदेश के बाद सोनम रघुवंशी ने शिलॉन्ग कोर्ट में किया सरेंडर, फिर भेजी गई जेल

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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