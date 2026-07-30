/राजा रघुवंशी हत्याकांड: SC के आदेश के बाद सोनम रघुवंशी ने शिलॉन्ग कोर्ट में किया सरेंडर, फिर भेजी गई जेल

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इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक अहम मोड़ सामने आया है. मामले की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शिलांग के एक कोर्ट में सरेंडर कर दिया. सरेंडर के बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया. यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23 जुलाई को उसकी जमानत रद्द किए जाने के बाद हुई है. बता दें कि सोनम रघुवंशी पर हनीमून के दौरान अपने पति राजा की हत्या करने का आरोप है.
सोनम रघुवंशी ने शिलॉन्ग कोर्ट में किया सरेंडर
दरअसल, 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी थी और उसे तीन हफ्ते के अंदर संबंधित कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था. तय समय-सीमा खत्म होने से पहले ही सोनम शिलॉन्ग कोर्ट में पेश हुईं और सरेंडर कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया. उनके सरेंडर करने के बाद अब इस मामले में सुनवाई तेज होने की उम्मीद है. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सोनम को जमानत देना कानूनी तौर पर सही नहीं था. कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी के जमानत पर बाहर रहने से मुकदमे की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा 23 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को छह महीने के अंदर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने यह भी साफ कहा था कि अगर तय समय में ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत के लिए अर्ज़ी दे सकती हैं. इसी आधार पर हाई कोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर दिया गया और सोनम को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था. अब सबकी नजरें मुकदमे की अगली सुनवाई पर टिकी हैं.
"मेघालय सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं"
सोनम के सरेंडर करने पर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा, "मैं मेघालय सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं. उनकी वजह से अब हमें न्याय मिलने की उम्मीद है.", क्योंकि राजा का परिवार सोनम को जमानत मिलने से खुश नहीं था.
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