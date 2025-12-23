Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3050966
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

एक ब्लैक ट्रॉली बैग ने खोली सोनम रघुवंशी की पोल? तब जाकर सुलझी राजा रघुवंशी मर्डर केस की गुत्थी

Raja Raghuvanshi Murder Case Latest Update: राजा रघुवंशी मर्डर की हत्या मामले में जांच टीम ने मेघालय की अदालत में 700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें एक 'ब्लैक ट्रॉली बैग' का जिक्र है. इस ब्लैक ट्रॉली बैग ने सोनम रघुवंशी की पोल खोल दी और राजा रघुवंशी मर्डर केस को सुलझाने में मदद की.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Dec 23, 2025, 06:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक ब्लैक ट्रॉली बैग ने खोली सोनम रघुवंशी की पोल? तब जाकर सुलझी राजा रघुवंशी मर्डर केस की गुत्थी

Raja Raghuvanshi Murder Case: मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या मामले में अब सबकुछ साफ हो गया है, क्योंकि जांच टीम ने मेघालय की अदालत में 700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है. चार्जशीट में एक 'ब्लैक ट्रॉली बैग' का जिक्र है, जिसने सोनम रघुवंशी की पोल खोल दी और राजा रघुवंशी मर्डर केस को सुलझाने में मदद की. जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि मेघालय में हनीमून के दौरान सोनम ने सोच लिया था कि इसके बाद फिर उसे कोई मौका नहीं मिलेगा. इसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को 'काम मेघायल में ही खत्म करने' और अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने का इशारा किया था.

ब्लैक ट्रॉली बैग ने गुत्थी सुलझाने में की मदद?

शिलॉन्ग की एक कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में बताया गया है कि कैसे एक सिंगल ब्लैक ट्रॉली बैग ने केस की गुत्थी सुलझाने में मदद की, जिसे हनीमून से पहले पैक करके छिपा दिया गया था. ब्लैक ट्रॉली बैग ने जांचकर्ताओं को एक मल्टी-स्टेट मर्डर की साजिश का खुलासा करने में मदद की, जिसमें कोऑर्डिनेटेड निगरानी, ​​एक बेरहमी से किया गया मर्डर और एक बड़ी कवर-अप शामिल थी. इस केस के तार मेघालय की दूर-दराज की पहाड़ियों से लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर के इंडस्ट्रियल सीवर तक फैली हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

केस में ब्लैक ट्रॉली बैग कहां से आया?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चार्जशीट में कहा गया है कि राजा रघुवंशी की हत्या के लिए उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज सिंह कुशवाहा ने पहले से प्लान किया था. चार्जशीट के मुताबिक, सोनम ने हनीमून पर जाने से पहले अपना पर्सनल सामान वाला एक ब्लैक ट्रॉली बैग राज के पास रखा था. राज ने इस बैग को हत्या में शामिल एक दूसरे आरोपी आरोपी विशाल सिंह चौहान के घर में रखा था.

ये भी पढ़ें- राजा रघुवंशी मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा, आखिर क्यों पत्नी सोनम ने उजाड़ा अपना ही सुहाग? चार्जशीट ने खोले राज

हत्या के आठ दिन बाद CCTV फुटेज में ब्लैक ट्रॉली बैग को सोनम रघुवंशी के छिपने की जगह पर पहुंचाते हुए देखा गया. पता चला है कि CCTV फुटेज से ही यह पक्का हुआ कि सोनम रघुवंशी के अपार्टमेंट में जाने के बाद राज सिंह कुशवाहा ने 31 मई 2025 को विशाल सिंह चौहान के घर से ट्रॉली बैग अपार्टमेंट में भिजवाया था.

ब्लैक ट्रॉली बैग में ऐसा क्या था?

ब्लैक ट्रॉली बैग और दूसरे बैग में वे चीजे थीं, जो कथित तौर पर सोनम रघुवंशी ने हनीमून पर जाने से पहले पैक किया था. ट्रॉली बैग में वह सफेद टॉप था, जिसे सोनम ने हत्या वाले दिन पहना था. इसके अलावा उसमें सोनम का मंगलसूत्र, एक हीरे की अंगूठी और सोने की अंगूठियां, एक सोने की बाली, एक सोने की नथ, दो चांदी की पायल, एक सोने का ब्रेसलेट और उसके पति राजा रघुवंशी की सोने की चेन थी.

नष्ट कर दिए गए थे सबूत

कथित तौर पर पूछताछ में सोनम और राज ने जांचकर्ताओं को बताया था कि सूटकेस इंदौर के उस अपार्टमेंट में था, जहां राजा की हत्या के बाद सोनम छिपी हुई थी. जब जांचकर्ता 17 जून को इंदौर के अपार्टमेंट में पहुंचे तो कथित तौर पर उन्हें पता चला कि सबूत नष्ट कर दिए गए थे. चार्जशीट में बताया गया है कि SIT को पता चला कि अपार्टमेंट एक स्थानीय निवासी शिलोम जेम्स को किराए पर दिया गया था और वो ही उन्हें वहां ले गया. एसआईटी ने वहां पहुंचकर यह पाया कि अपार्टमेंट को साफ कर दिया गया है और सोनम रघुवंशी और राज सिंह कुशवाहा ने अपने बयान में जिन चीजों का जिक्र किया था, वे गायब हैं.

किसने नष्ट किए सबूत?

जांचकर्ताओं के अनुसार, जेम्स ने शुरू में जानकारी होने से इनकार किया. चार्जशीट में बताया गया है कि शिलोम जेम्स ने जोर देकर कहा कि सोनम रघुवंशी के अपार्टमेंट छोड़ने के बाद किसी के पास भी उसकी चाबियां नहीं थीं, इसलिए कोई भी अंदर नहीं जा सकता था. हालांकि, कथित तौर पर इंदौर के क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान सच्चाई सामने आई. चार्जशीट में कहा गया है कि इंदौर के क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में शिलोम जेम्स से पूछताछ के दौरान उसने यह कबूल किया कि कपल के एक मर्डर केस में फरार होने की बात पता चलने के बाद उसने अपार्टमेंट से सामान हटाया था.

इंदौर के इंडस्ट्रियल सीवर तक फैले तार

चार्जशीट में कहा गया है कि जेम्स ने बताया कि उसे बिल्डिंग के मालिक ने तुरंत अपार्टमेंट में पड़ी सभी चीजों को हटाने और नष्ट करने और उसे साफ करवाने का निर्देश दिया था. चार्जशीट में कहा गया है कि 25 जून को शिलोम जेम्स ने कथित तौर पर बताया कि सोनम रघुवंशी के फ्लैट से हटाई गई चीजों में एक लैपटॉप बैग भी था. बैग चेक करने पर उन्हें एक बंदूक, दो खाली मैगजीन, दो जिंदा गोलियां और 50,000 रुपये कैश मिले.

इसमें आगे दावा किया गया कि जेम्स ने बताया कि उसने लैपटॉप और उसका बैग सड़क किनारे फेंक दिया था. जबकि, बंदूक, मैगजीन और जिंदा कारतूस प्लास्टिक में पैक करके इंदौर के इंडस्ट्रियल एरिया में नाले में फेंक दिया. तलाशी के बाद नाले से कथित तौर पर एक सफेद रंग का पैकेट बरामद किया गया. पुलिस ने कथित तौर पर एक जापान में बनी पिस्तौल, दो खाली मैगजीन और दो जिंदा कारतूस वाली एक प्लास्टिक पाउच भी बरामद की.

काम खत्म कर दो, फिर नहीं मिलेगा मौका...

19 जून को क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के दौरान कथित तौर पर यह सामने आया कि राजा और सोनम रघुवंशी सबसे पहले वेई सावदोंग पार्किंग एरिया में पहुंचे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किलर्स विशाल सिंह चौहान, आकाश सिंह राजपूत और आनंद कुर्मी वहां आए. कथित तौर पर सोनम ने विशाल सिंह चौहान से कहा कि काम यहीं खत्म कर दो, यानी राजा का मर्डर कर दो, क्योंकि इसके बाद उन्हें कोई और मौका नहीं मिलेगा.

सोनम और किलर्स ने हत्या को कैसे दिया अंजाम?

चार्जशीट के मुताबिक, विशाल ने अपनी स्कूटी के स्टोरेज बूट से 2 हथियार वाली एक थैली निकाली. उसने एकहथियार को अपनी पैंट के अंदर छिपा लिया और उसे अपनी शर्ट से ढक लिया, जबकि दूसरी आनंद कुर्मी को दे दी और उसने भी उसे छिपा लिया. इसमें यह भी कहा गया है कि राजा रघुवंशी पहले से ही व्यूप्वाइंट की ओर जा रहा था और आकाश उसके पीछे-पीछे था. जबकि, सोनम पास के एक वॉशरूम में चली गई. विशाल सिंह और आनंद भी चाकू लेने के बाद व्यूप्वाइंट की ओर गए और सोनम रघुवंशी भी थोड़ी देर में वहां पहुंच गई. पुलिस ने बताया कि ग्रुप ने कथित तौर पर राजा की हत्या कर दी और उसकी लाश को एक गहरी खाई में फेंक दिया, जिसके बाद सोनम जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए इंदौर भाग गई.

TAGS

Raja Raghuvanshi Murder CaseSonam Raghuvanshi

Trending news

Raja Raghuvanshi Murder Case
ब्लैक ट्रॉली बैग ने खोली सोनम रघुवंशी की पोल? तब सुलझी राजा रघुवंशी मर्डर की गुत्थी
chhattisgarh news
प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
mp news
बांग्लादेश हिंसा को लेकर दिग्विजय का विवादित बयान, कहा-भारत में हो रही कार्रवाई का..
VIjay Sharma
अपनी गड़बड़ी कब मानोगे.., छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा का राहुल गांधी पर पलटवार
mp news
मैं क्या कर सकती हूं...नशे की हालत में लेडी SI से उलझी युवती, जमकर किया हंगामा
Latest rewa News
होमवर्क नहीं किया तो बौखलाई शिक्षिका, छात्र को स्टील बोतल से पीटा..दीवार पर पटका सिर
Atal Bihari Vajpayee
जब भतीजियों ने की मूवी की जिद, फिर अटल जी खुद लाइन में लग गए; तब थे 2 बार के सांसद
mp news
इटारसी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा
Baba Bageshwar Acharya Dhirendra Krishna Shastri
बांग्लादेश पर बाबा बागेश्वर का बयान, कहा- आज वहां हिंदू जल रहा है, कल तुम्हारी...!
severe cold
शहडोल में कड़ाके की ठंड, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम; घटों देरी से चल रही ट्रेनें...