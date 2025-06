Raja Raghuvanshi Murder Case: राजा के भाई ने मेघालय सरकार को कहा 'थैंक यू', 17 दिन में केस कर दिया सॉल्व

Indore Raja Murder Case: इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले का सच जानकर हर कोई हैरान है. राजा की पत्नी सोनम ने अपना प्यार पाने के लिए 7 परिवारों को बर्वाद कर दिया है. इतना ही नहीं, मेघालय राज्य को भी बदनामी झेलनी पड़ी है. आपको बता दें कि मेघालय के लोग पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर रहते हैं. इस पूरे मामले पर राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने मेघालय सरकार से माफी मांगी है.



#WATCH | Indore, MP: Raja Raghuvanshi murder case: Sachin Raghuvanshi, brother of Raja Raghuvanshi, says, "I want to apologise to the Meghalaya govt that because of one Sonam Raghuvanshi, the image of Meghalaya has been tarnished. The Meghalaya Police solved this case in 17… pic.twitter.com/62ArXIeaGP

राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा कि 'मैं मेघालय सरकार से माफी मांगना चाहता हूं, कि सोनम रघुवंशी की वजह से मेघालय की छवि खराब हुई है. मेघालय पुलिस ने 17 दिनों में इस केस को सुलझा लिया. उन्होंने कहा कि मेघालय सरकार को हमारे साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. मेघालय सरकार अपने पर्यटकों की परवाह करती है'.

'आरोपियों से पूछताछ हों'

वहीं सचिन ने आगे कहा कि 'इस मामले के सभी आरोपियों से पूछताछ की जानी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. सोनम रघुवंशी ने सात परिवारों को बर्बाद कर दिया है. उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. परिवार के सभी सदस्यों से भी उचित तरीके से पूछताछ की जानी चाहिए'.

मेघालय मंत्री का बयान

इससे पहले मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक ने राजा और सोनम रघुवंशी के परिवारों से माफी मांगने को कहा था. उन्होंने कहा कि इस मामले ने मेघालय और वहां के लोगों की छवि खराब की है. अगर वे माफी नहीं मांगते हैं, तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हम मेघालय पुलिस के आभारी हैं कि उन्होंने सात दिनों के भीतर कड़ी कार्रवाई की और जांच पूरी की.



#WATCH | Shillong: Meghalaya Minister Alexander Laloo Hek says, "We are thankful to the Meghalaya Police for their crackdown and complete investigation within seven days. Now we are seeking an apology from the families of Raja and Sonam Raghuvanshi for tarnishing the image of… pic.twitter.com/rjGP1zxEtp

— ANI (@ANI) June 10, 2025