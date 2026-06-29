Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /इंदौर
  • /राजा रघुवंशी हत्याकांड:सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत रद्द करने की पुलिस की याचिका खारिज

राजा रघुवंशी हत्याकांड:सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत रद्द करने की पुलिस की याचिका खारिज

Raja Murder Case-राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए पुलिस की जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने सोनम की बेल बरकरार रखी है. हालांकि, आरोपी राज और अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिकाएं पहले ही निरस्त हो चुकी हैं.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 29, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:00 PM IST
राजा रघुवंशी हत्याकांड:सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत रद्द करने की पुलिस की याचिका खारिज
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दतिया कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व संगठन मंत्री को सुनाई 5 साल की सजा,जानिए पूरा मामला
datia news17 min ago
2
khargone news1 hr ago
3
betul news1 hr ago
4
Mohan Yadav9:01 AM IST
5
Ujjain Simhastha 20288:47 AM IST