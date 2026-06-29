/राजा रघुवंशी हत्याकांड:सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत रद्द करने की पुलिस की याचिका खारिज

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Sonam Raghuvanshi Bail-बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ी कानूनी राहत मिली है. अदालत ने सोनम की जमानत को बरकरार रखते हुए उसकी बेल रद्द करने की पुलिस की याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सोनम की जमानत पर मंडरा रहा खतरा टल गया है और यह साफ हो गया है कि उसे फिलहाल सलाखों की पीछे नहीं जाना पड़ेगा. हालांकि, कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि उसे जमानत की सभी शर्तों का पालन करना होगा और वह शिलांग छोड़कर बाहर नहीं जा सकती है.
पुलिस की अर्जी कोर्ट की नामंजूर
मामले के अनुसार, सोनम की जमानत होने के बाद शिलांग पुलिस ने अदालत में एक याचिका दायर कर उसकी बेल रद्द करने की मांग की थी. पुलिस ने दलील दी थी कि सोनम को बाहर रहने देने से केस के गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है. साथ ही पुलिस ने हत्या में उसकी संलिप्तता के कई पुख्ता सबूतों का हवाला भी दिया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे सोमवार को सुनाते हुए पुलिस की अर्जी को नामंजूर कर दिया गया.
गलत धारा का मिला था फायदा
पिछले साल जून के महीने में शिलांग पुलिस ने इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा करते हुए सोनम, उसके प्रेमी राज और उसके साथियों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. दरअसल, जब सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था, तब तकनीकी रूप से पुलिस द्वारा गलत धारा में मामला दर्ज हो गया था. इसी कानूनी चूक का फायदा उठाते हुए सोनम के वकील ने कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे निचली अदालत ने मंजूर कर लिया था. पुलिस ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
आरोपियों की मुश्किलें बरकरार
इस हत्याकांड में जेल में बंद सोनम के प्रेमी राज और उसके तीन दोस्तों ने भी सोनम की तर्ज पर जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोर्ट ने उन सभी की याचिकाएं निरस्त कर दी थीं. अब वे दोबारा आवेदन की तैयारी कर रहे हैं. इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब कानूनी ट्रायल शुरू हो चुका है और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.
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