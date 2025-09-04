राजा रघुवंशी-सोनम रघुवंशी केस में नया अपडेट, मेघालय पुलिस की SIT जांच पूरी; अब आगे क्या?
राजा रघुवंशी-सोनम रघुवंशी केस में नया अपडेट, मेघालय पुलिस की SIT जांच पूरी; अब आगे क्या?

इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकती है. पुलिस ने अब तक केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, सोनम का प्रेमी राज सिंह कुशवाहा और तीन संदिग्ध हत्यारें विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी शामिल हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Sep 04, 2025, 07:14 PM IST
Raja Raghuvanshi Murder Case Latest Update: इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं और अब इसमें नया अपडेट आया है. पता चला है कि मेघालय पुलिस जल्द ही राजा रघुवंशी हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल कर सकती है. मेघालय पुलिस का विशेष जांच दल (SIT) सबूत इकट्ठा करने में जुटी है. पुलिस ने अब तक केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, सोनम का प्रेमी राज सिंह कुशवाहा और तीन संदिग्ध हत्यारें विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी शामिल हैं. मेघालय में हनीमून के दौरान हुई राजा रघुवंशी की हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार किया है.

सोनम ने ही रची थी राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश

मेघालय पुलिस की एसआईटी ने अपनी जांच में खुलासा किया है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी. इस हत्या को अंजाम देने के लिए सोनम ने तीन अन्य लोगों आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी की मदद ली थी. इसके अलावा हत्या में मदद करने के आरोप में पुलिस ने तीन अन्य लोगों प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, फ्लैट के मालिक लोकेंद्र तोमर और सुरक्षा गार्ड बलवीर को भी हिरासत में लिया था, लेकिन वे अभी जमानत पर बाहर हैं.

ये भी पढ़ें- जेल में बंद सोनम रघुवंशी का दिखा अलग रवैया! जानें कैदियों के साथ कैसे बीत रहा समय

सोनम और राज ने कबूल कर ली है हत्या में अपनी भूमिका

मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी की हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है. इसके अलावा आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने भी हत्या की बात कबूल ली है. पुलिस 17 जून को सभी आरोपियों को वारदात की जगह लेकर गई थी और राजा के मर्डर का सीन रिक्रिएट भी किया था.

11 जून को शादी और 23 जून को मेघालय में हत्या

बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई और इसके 9 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय के शिलॉन्ग गए. इसके बाद 23 मई को सोनम ने विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी की मदद से राजा की हत्या करवा दी. हत्या के दौरान वो खुद मौके पर मौजूद थी. इसके बाद खुद गायब हो गई और 2 जून को सोहरा के वाइसाडोंग की खाई में राजा की लाश मिली. 8 जून को पुलिस ने सोनम के बॉयफ्रेंड राज के अलावा विशाल, आकाश और आनंद को इंदौर से गिरफ्तार किया. 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली. इसके बाद से पुलिस लगातार सोनम और उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ कर रही है. इसके अलावा विशाल, आकाश और आनंद से भी पूछताछ कर सारे कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है.

