सोनम के बर्थडे पर इंदौर क्यों पहुंची शिलांग पुलिस? राजा हत्याकांड में खुल सकता है और बड़ा राज!

Raja Raghuvanshi Hatyakand: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस चौथी बार जांच के लिए इंदौर पहुंची है. सूत्रों के मुताबिक, शिलांग पुलिस मामले से जुड़े जब्त मोबाइल और तकनीकी साक्ष्यों की जांच के लिए इंदौर पहुंची है. हालांकि, शिलांग पुलिस ने अभी तक मामले की कोई जानकारी साझा नहीं की है. और यह भी बताया जा रहा है कि आज यानी 20 अगस्त को सोनम और उसके भाई गोविंद का जन्मदिन है. लेकिन इस बार सोनम अपने पति की हत्या के जुर्म में जेल में है.

इंदौर क्यों पहुंची शिलांग पुलिस?

दरअसल, आज एक बार फिर शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग पुलिस जांच के लिए इंदौर पहुंची है. इंदौर पहुंचकर उन्होंने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से मुलाकात की. इस बारे में इंदौर क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि शिलांग पुलिस मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए इंदौर पहुंची है. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस बात की जांच की जा रही है. वहीं सूत्रों के मुताबिक, शिलांग पुलिस मामले से जुड़े जब्त मोबाइल और तकनीकी साक्ष्यों की जांच के लिए इंदौर पहुंची है. शिलांग पुलिस ने अभी तक मामले को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है.

आज है सोनम का जन्मदिन

बताया जा रहा है कि आज सोनम रघुवंशी का जन्मदिन है. पिछले साल उनके जन्मदिन पर बड़ा जश्न मनाया गया था. लेकिन इस बार सोनम जेल में हैं. पुलिस के मुताबिक, हनीमून पर शिलांग रवाना होने से पहले सोनम रघुवंशी ने दो नए मोबाइल फोन खरीदे थे. इन्हीं फोनों के जरिए सोनम और उसका प्रेमी राज मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रच रहे थे. फिलहाल इस हत्याकांड में शिलांग पुलिस ने अब तक चालान पूरी तरह से कोर्ट में पेश नहीं किया है. पुलिस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है.(सोर्स- न्यूज 18)

