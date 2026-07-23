सोनम रघुवंशी को वापस जाना होगा जेल, SC ने रद्द की जमानत; सरेंडर का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे दो विकल्प

बता दें कि इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील को दो विकल्प दिए थे. या तो सोनम रघुवंशी सरेंडर कर दें, या फिर कोर्ट उनकी जमानत रद्द करने का आदेश जारी करेगा. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में आरोपी सोनम रघुवंशी ने खुद को बेगुनाह बताया और कहा था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है. इस बीच मेघालय सरकार की ओर से पेश SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दस्तावेज में हुई गलती असल में कानूनी सेक्शन नंबर से जुड़ी एक टाइपिंग की गलती थी. इतनी छोटी तकनीकी गलती के आधार पर जमानत नहीं दी जानी चाहिए. तुषार मेहता ने आगे दलील दी थी कि अगर जमानत का आदेश लागू रहता है, तो सोनम के ट्रायल से बचने के लिए भागने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.