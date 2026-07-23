सोनम रघुवंशी को वापस जाना होगा जेल, SC ने रद्द की जमानत; सरेंडर का दिया निर्देश

राज्य चुनें
इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द करते हुए तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है. कोर्ट के निर्देश के अनुसार, सोनम को दोबारा जेल जाना होगा. हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि छह महीने के भीतर ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो वह नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं.
सोनम रघुवंशी को वापस जाना होगा जेल
दरअसल, मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी. सोनम पर हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए गुरुवार, 23 जुलाई को यह आदेश जारी किया. सोनम पर आरोप है कि उसने हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी जो इंदौर के एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे की हत्या कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले का ट्रायल 6 महीने में पूरा हो. अगर 6 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता है तो सोनम नए सिरे से जमानत की अर्जी दाखिल कर सकती है. इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया. इस फैसले के बाद आरोपी सोनम को वापस जेल जाना होगा. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख से पीड़िता पक्ष को बड़ी राहत मिली है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे दो विकल्प
बता दें कि इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील को दो विकल्प दिए थे. या तो सोनम रघुवंशी सरेंडर कर दें, या फिर कोर्ट उनकी जमानत रद्द करने का आदेश जारी करेगा. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में आरोपी सोनम रघुवंशी ने खुद को बेगुनाह बताया और कहा था कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है. इस बीच मेघालय सरकार की ओर से पेश SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दस्तावेज में हुई गलती असल में कानूनी सेक्शन नंबर से जुड़ी एक टाइपिंग की गलती थी. इतनी छोटी तकनीकी गलती के आधार पर जमानत नहीं दी जानी चाहिए. तुषार मेहता ने आगे दलील दी थी कि अगर जमानत का आदेश लागू रहता है, तो सोनम के ट्रायल से बचने के लिए भागने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!