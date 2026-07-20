/राजा रघुवंशी हत्याकांड: 21 जुलाई को सोनम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दोनों पक्षों ने रखे अपने तर्क

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Sonam Raghuvanshi News: राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है. हनीमून के दौरान पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को सुनवाई करेगा. इस मामले में अदालत गिरफ्तारी की प्रक्रिया, जमानत के आधार और दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार करेगी.
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने मेघालय सरकार से गिरफ्तारी के समय सोनम को दिए गए ‘ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट’ की प्रति पेश करने को कहा है. ट्रायल कोर्ट ने सोनम को इस आधार पर जमानत दी थी कि गिरफ्तारी के समय उसे कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे. बाद में मेघालय हाईकोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था.
केवल एक टाइपिंग की गलती
मेघालय सरकार का कहना है कि सोनम को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे और पूरा विवाद केवल एक टाइपिंग की गलती का है. सरकार के अनुसार हत्या से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) की जगह दस्तावेज में गलती से धारा 403(1) लिख दी गई थी, जबकि बीएनएस में ऐसी कोई धारा मौजूद ही नहीं है. सरकार का तर्क है कि इस तकनीकी त्रुटि के कारण हत्या जैसे गंभीर मामले में जमानत देना उचित नहीं माना जा सकता.
सोनम ने खुद को बताया बेकसूर
राज्य सरकार का कहना है कि महज कुछ तकनीकी खामियों के चलते हत्या जैसे संगीन मामले में सोनम रघुवंशी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए. उसके ट्रायल छोड़कर भागने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. वहीं सोनम रघुवंशी ने कोर्ट में दाखिल जवाब में खुद को बेकसूर बताते हुए कहा है कि उसे इस मामले में गलत फंसाया गया है. सोनम रघुवंशी का कहना है कि वह जमानत की सभी शर्तों का पालन कर रही है. अब वापस जेल भेजने का कोई आधार नहीं बनता.
दस्तावेज में टाइपो एरर बताया
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर तत्काल जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हालांकि अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि यह ऐसा मामला है, जिसमें गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल नहीं दिए गए हों. वहीं सॉलिसिटर जनरल ने भी अदालत में दलील दी थी कि दस्तावेज में दर्ज धारा की गलती केवल टाइपो एरर है और मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के आधार समझाए जाने का रिकॉर्ड मौजूद है.
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