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राजा रघुवंशी मर्डर केस: सोनम रघुवंशी की जमानत पर SC ने उठाए सवाल, फिर भी क्यों नहीं लगाई रोक?

सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है.

Written ByArvind Singh
Published: Jul 03, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:47 PM IST
राजा रघुवंशी मर्डर केस: सोनम रघुवंशी की जमानत पर SC ने उठाए सवाल, फिर भी क्यों नहीं लगाई रोक?
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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