राजा रघुवंशी मर्डर केस: सोनम रघुवंशी की जमानत पर SC ने उठाए सवाल, फिर भी क्यों नहीं लगाई रोक?

मेघालय में हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और रद्द करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत देने के मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जाहिर की, लेकिन यह कहते हुए जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि वो पहले ही रिहा चुकी है. बेंच ने कहा कि जब सोनम जमानत पर रिहा हो चुकी है तो अभी हम उसे वापस जेल भेजने का आदेश नहीं दे सकते.