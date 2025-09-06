राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया अपडेट, चार्जशीट हुई दाखिल, जानिए कौन बना मुख्य आरोपी

Raja Raghuvanshi News: राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस ने अब अपनी चार्जशीट दाखिल की है, शिलांग पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट में इस हत्याकांड से जुड़ी पूरी जानकारी दी है, जिसमें सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि उसके साथियों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है. मेघालय पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड से जुड़ी पूरी जानकारी सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दी गई है. बता दें राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया गया था, क्योंकि शादी के बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने बड़े शातिर तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. इस घटना पर राजा के परिवार वालों की सहमति से एक फिल्म भी बन रही है. जबकि चार्जशीट दाखिल होने से यह मामला एक बार फिर चर्चा में हैं.

सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी

शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाया है, जबकि सोनम के अलावा उसके प्रेमी राज, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान को भी आरोपी बनाया गया है. ये सभी न्यायिक हिरासत में हैं. मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है, बताया जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत कई मामलों के तहत यह केस दर्ज किया गया था. इसके अलावा शिलांग के पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सईम की तरफ से बताया गया कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मामले में तीन और शह आरोपियों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा. जिनमें प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर, उस इमारत का मालिक का नाम है, जहां सोनम रघुवंशी छिपी हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः पत्नी ने की नए मोबाइल की डिमांड, पति के मना करने पर उठाया ऐसा कदम; सुनकर लगेगा डर

23 मई को हुई थी हत्या

शिलांग पुलिस के मुताबिक, राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को मेघालय में उनके हनीमून के दौरान की गई थी, यह हत्या उस समय हुई जब राजा और सोनम शादी के बाद हनीमून पर निकले थे. इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी. लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद यह रिश्ता खूनी मोड़ पर पहुंच गया. जांच में सामने आया है कि सोनम, शादी से पहले अपने पारिवारिक व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारी राज कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध में थी और वह राजा से शादी नहीं करना चाहती थी.बताया जा रहा है कि सोनम शादी के बाद भी राज के संपर्क में थी और दोनों ने राजा की हत्या की साजिश रची थी.

23 मई को शिलांग में राजा और सोनम अचानक लापता हो गए, बाद में जंगल से राजा का शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सोनम की तलाश शुरू की. 8 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बरामद हुई।.पूछताछ में उसने राजा की हत्या की बात कबूल कर ली, जिसके बाद पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी यूपी, इंदौर और सागर (मध्य प्रदेश) से गिरफ्तार कर लिया गया था. इस घटना के बाद से ही सभी की नजरें इस मामले पर टिकी हैं.

ये भी पढ़ेंः पत्नी की तलाश में पैदल घूम रहे रिटायर्ड अफसर, बेटे संग लगा रहे पोस्टर, जानिए मामला

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!