राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया अपडेट, चार्जशीट हुई दाखिल, जानिए कौन बना मुख्य आरोपी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2910706
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया अपडेट, चार्जशीट हुई दाखिल, जानिए कौन बना मुख्य आरोपी

Raja Raghuvanshi Case Update: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मामले में शिलांग पुलिस ने लंबे समय बाद चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया है, इसमें मुख्य आरोपी का नाम भी बता दिया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया अपडेट
राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया अपडेट

Raja Raghuvanshi News: राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस ने अब अपनी चार्जशीट दाखिल की है, शिलांग पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट में इस हत्याकांड से जुड़ी पूरी जानकारी दी है, जिसमें सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि उसके साथियों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है. मेघालय पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड से जुड़ी पूरी जानकारी सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दी गई है. बता दें राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया गया था, क्योंकि शादी के बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने बड़े शातिर तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. इस घटना पर राजा के परिवार वालों की सहमति से एक फिल्म भी बन रही है. जबकि चार्जशीट दाखिल होने से यह मामला एक बार फिर चर्चा में हैं. 

सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी 

शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाया है, जबकि सोनम के अलावा उसके प्रेमी राज, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान को भी आरोपी बनाया गया है. ये सभी न्यायिक हिरासत में हैं. मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है, बताया जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत कई मामलों के तहत यह केस दर्ज किया गया था. इसके अलावा शिलांग के पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सईम की तरफ से बताया गया कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मामले में तीन और शह आरोपियों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा. जिनमें प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर, उस इमारत का मालिक का नाम है, जहां सोनम रघुवंशी छिपी हुई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः पत्नी ने की नए मोबाइल की डिमांड, पति के मना करने पर उठाया ऐसा कदम; सुनकर लगेगा डर 

23 मई को हुई थी हत्या 

शिलांग पुलिस के मुताबिक, राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को मेघालय में उनके हनीमून के दौरान की गई थी, यह हत्या उस समय हुई जब राजा और सोनम शादी के बाद हनीमून पर निकले थे. इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी. लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद यह रिश्ता खूनी मोड़ पर पहुंच गया. जांच में सामने आया है कि सोनम, शादी से पहले अपने पारिवारिक व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारी राज कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध में थी और वह राजा से शादी नहीं करना चाहती थी.बताया जा रहा है कि सोनम शादी के बाद भी राज के संपर्क में थी और दोनों ने राजा की हत्या की साजिश रची थी. 

23 मई को शिलांग में राजा और सोनम अचानक लापता हो गए, बाद में जंगल से राजा का शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सोनम की तलाश शुरू की. 8 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बरामद हुई।.पूछताछ में उसने राजा की हत्या की बात कबूल कर ली, जिसके बाद पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी यूपी, इंदौर और सागर (मध्य प्रदेश) से गिरफ्तार कर लिया गया था. इस घटना के बाद से ही सभी की नजरें इस मामले पर टिकी हैं. 

ये भी पढ़ेंः पत्नी की तलाश में पैदल घूम रहे रिटायर्ड अफसर, बेटे संग लगा रहे पोस्टर, जानिए मामला

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

raja raghuvanshiraja raghuvanshi case updateindore news

Trending news

Gariaband
CG के प्रयागराज में बिरयानी पर विवाद,पार्षदों ने की नॉन-वेज दुकानें बंद करने की मांग
sheopur
चंबल में फिर एक्टिव हो गए डकैत?3 दिन में दूसरी बार लूटने की कोशिश;जान बचाकर भागे लोग
CG News
कोरबा में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से पुलिसकर्मियों के 3 बच्चों की मौत
Anuppur
ना चालान का डर, ना दुर्घटना का खतरा; MP के इस जिले में फ्री में हेलमेट दे रही पुलिस
mp news live update
आज किसानों के खाते में आएगा पैसा, जानिए कहां रहेंगे सीएम मोहन और विष्णुदेव साय
indore news
इंदौर में भारी बारिश का कहर, सितंबर में बरस रही आफत, 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी
MP Crime News
एक रिश्ता, तीन शादियां और एक खूनी प्रेम कहानी! 'मुन्नी' के फोन ने खोला खौफनाक राज
chhattisgarh news
अबूझमाड़ में एनकाउंटर,दंतेवाड़ा-नारायणपुर बॉर्डर पर नक्सली ढेर,जवानों ने घेरकर मार
ratlam
रतलाम के सबसे अमीर व्यक्ति, नेटवर्थ 12,00,00,00,000 रुपये; जानिए क्या करते हैं काम
mp news
पत्नी की तलाश में पैदल घूम रहे रिटायर्ड अफसर, बेटे संग लगा रहे पोस्टर, जानिए मामला
;