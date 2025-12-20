राजा रघुवंशी मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा, आखिर क्यों पत्नी सोनम ने उजाड़ा अपना ही सुहाग? चार्जशीट ने खोले राज

Raja Sonam Raghuvanshi News: शिलांग में इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है. शिलांग पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. ​​इस कानूनी दस्तावेज़ से यह साफ़ हो गया है कि राजा की मौत कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची-समझी हत्या थी. पुलिस जांच के मुताबिक इस पूरी खूनी साज़िश का मास्टरमाइंड राजा की अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी निकली.

पत्नी सोनम ही निकली हत्या की मास्टरमाइंड

दरअसल, ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग पुलिस की जांच के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट पेश की है, जिसमें राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को हत्या की साजिश का मुख्य मास्टरमाइंड बताया गया है. चार्जशीट के मुताबिक सोनम ने शादी से पहले ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई थी. पुलिस जांच में पता चला कि यह साजिश बहुत सोच-समझकर बनाई गई थी और उसे अंजाम दिया गया था.

चार्जशीट ने खोले राज

चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाह के बीच संबंध शादी से पहले से थे. दोनों ने राजा रघुवंशी के साथ शादी होने से पहले ही उसे रास्ते से हटाने का मन बना लिया था. सोनम ने राजा से शादी तो की, लेकिन उसका असली मकसद उसे खत्म कर उसके धन और संपत्ति के साथ प्रेमी राज के साथ बसना था. उन्होंने बड़ी ही चालाकी से हत्या की इस वारदात को एक 'हादसा' (Accident) दिखाने की कोशिश की थी ताकि कानून की नजरों से बचा जा सके.

सोनम ने खुद को बताया था बेकससूर

वहीं इससे पहले राजा की पत्नी सोनम और मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने शिलांग कोर्ट में जमानत याचिका दायर थी. इस याचिका में सोनम ने खुद को बेगुनाह बताया था. उसने यह भी कहा था कि वह अपनी शादी से खुश थी और राज कुशवाहा के साथ अपने रिश्ते को भाई-बहन जैसा बताया था. राजा के भाई विपिन ने इस बात की पुष्टि की थी. इस बीच राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाया है कि सोनम के परिवार वाले उसकी ज़मानत अर्ज़ी में उसकी मदद कर रहे हैं.

