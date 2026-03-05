Advertisement
Rang Panchami 2026 Date: होली तो बीत गई, लेकिन कब है रंग पंचमी? MP में खेली जाएगी अनोखी होली

Rang Panchami Kab Hai: होली का त्योहार बीत गया है और अब मध्य प्रदेश के लोगों को रंग पंचमी का इंतजार है, लेकिन अब लोगों को तारीख को लेकर कंफ्यूजन है. बता दें कि चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी मनाई जाती है और मान्यता है कि इस दिन श्रीकृष्ण ने राधा-रानी के साथ होली खेली थी.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Mar 05, 2026, 03:47 PM IST
Rang Panchami 2026 Date: होली बीच चुकी है और अब मध्य प्रदेश के लोगों को रंग पंचमी का इंतजार है, लेकिन अब लोगों को तारीख को लेकर कंफ्यूजन है. बता दें कि मध्य प्रदेश में खासकर इंदौर में रंगपंचमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और इस दिन हर तरफ गुलाल-अबीर बिखरा होता है. रंग पंचमी का त्योहार होली के पाचवें दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार पंचमी तिथि दो दिन होने की वजह से लोगों को रंग पंचमी सही तारीख नहीं पता है. तो चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं और बताते हैं कि आखिर रंग पंचमी कब मनाई जाएगी.

कब मनाई जाएगी रंग पंचमी?

हिन्दू पंचांग के अनुसार, रंग पंचमी का त्योहार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है. इस साल पंचमी तिथि की शुरुआत 7 मार्च 2026 को शाम 7 बजकर 17 मिनट से हो रही है और पंचमी तिथि का समापन 8 मार्च 2026 को रात 9 बजकर 10 मिनट पर हो रहा है. 7 मार्च को पंचमी तिथि शाम को लग रही है, इसलिए 7 मार्च को रंग पंचमी नहीं होगी और रंग पंचमी इस साल 8 मार्च को मनाई जाएगी.

क्या है रंग पंचमी को लेकर मान्यता?

पौराणिक मान्यता के अनुसार, होली के पांचवें दिन यानी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान विष्णु, शिव और कृष्ण सहित सभी देवी-देवता धरती पर आकर रंगोत्सव में शामिल होते हैं. कहा जाता है कि रंग पंचमी के मौके पर हवा में अबीर और गुलाल उड़ाने से आसपास के वातावरण में नकारात्मकता दूर होती है. इसके साथ ही शुद्ध और सकारात्मक माहौल बनता है. ऐसी भी मान्यता है कि रंग पंचमी का त्योहार शरीर और ब्रह्मांड के पांच प्रमुख तत्वों (धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु) के संतुलन को प्रोत्साहित करता है.

क्यों मनाई जाती है रंग पंचमी?

मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी ने इसी दिन होली खेली थी, तभी से रंग पंचमी की शुरुआत हुई थी और यह त्योहार मनाया जाने लगा. इसलिए, इसे रंग पंचमी के साथ-साथ 'कृष्ण पंचमी' या 'श्री पंचमी' भी कहा जाता है. आज भी इस त्योहार बड़े उत्साह और उंमग के साथ मनाया जाता है.

(Disclaimer: इस स्टोरी में दी गई जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं. इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. ज़ी न्यूज़ एक भी बात की सत्यता का प्रमाण नहीं देता है.)

