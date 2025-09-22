Indore Breaking News: दौर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 9 लोगों को MY अस्पताल में कराया भर्ती, मौके पर राहत बचाव जारी

Indore Building News: इंदौर के रानीपुरा इलाके में सोमवार रात बड़ा हादसा हो गया. रात करीब 9 बजे एक 5 मंजिला बिल्डिंग अचानक भरभराकर गिर पड़ी. गनीमत रही कि हादसे के समय ज्यादातर लोग इमारत के बाहर थे, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी. बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण बिल्डिंग में पहले से दरारें आ गई थीं, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. हादसे के तुरंत बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने चीख-पुकार मचाई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी.

सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई. मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. करीब छह लोगों के दबे होने की खबर सामने आई है, जिन्हें बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है. प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है.

राहत बचाव कार्य जारी

मौके पर जेसीबी मशीन से मलबा हटाया जा रहा है, वहीं पुलिस अधिकारी खुद मलबे पर चढ़कर देख रहे हैं कि कहीं कोई दबा तो नहीं है. इस हादसे में 9 घायलों को एमवाय अस्पताल भेजा गया है. कलेक्टर शिवम वर्मा और पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रहे हैं.

