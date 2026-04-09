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इंदौर में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, 1 साल के मासूम के गले में फंसी जिंदा मछली..फड़फड़ाहट से गले में बनाया घाव; घंटों जिंदगी और मौत से जंग लड़ता रहा बच्चा

mp news: मध्य भारत में आज से पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई है. इंदौर में एक मासूम के गले में एक जिंदा मछली फंस गई. मछली के फंसने से मासूम को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और गले से खून निकलने लगा. जानिए फिर कैसे बची मासूम की जान.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 09, 2026, 03:34 PM IST
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fish stuck in baby throat: मध्य प्रदेश के बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार मध्य भारत में आज से पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई है, साफ शब्दों में कहे तो ये केस सेंट्रल इंडिया का पहला केस है. दरअसल इंदौर के एमवाई अस्पताल के डॉक्टर्स तब हैरान रह गए जब उनके पास एक फैमली अपने एक साल के बच्चे को लेकर भागते दौड़ते डॉक्चर के पास पहुंची. फैमली ने बताया कि एक जिंदा मछली उनके बच्चे के गले में फंस गई है जिस वजह से बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही है और उसके गले से खून आ रहा है. ऐसी भयानक स्थति को देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान दंग रह गया. 

बच्चे के गले में फंसी जिंदा मछली
बिना देरी किए बच्चे को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया गया. डॉक्टर के सामने चुनौती ये थी कि मछली जिंदा थी जिसकी वजह से वो बार-बार फड़पड़ा रही थी. मछली के पंख और गलफड़े हिल रहे थे जिसकी वजह से मासूम के गले और आसपास में घाव बनने लगा था. इस वजह से बच्चे के फूड पाइप और आसपास एरिया के नुकसान पहुंचा रहा था. मछली के इस हलचल की वजह से मासूम बार-बार रो रहा था.

यूं बची मासूम की जान
डॉक्टर्स ने बताया कि पांच-छह डॉक्टरों की टीम ने बच्चे का ऑपरेशन किया और गले से मछली को निकाला गया. ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण था लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने कर दिखाया. फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर है और अब वो स्वस्थ है. बच्चे की सांस भी सामान्य हो गई है. डॉक्टर्स ने बताया कि मासूम के गले में 3 इंच लंबी और डेढ़ इंच चौड़ी गोरामी मछली गले  में फंसी हुई थी. डॉक्टर्स ने बताया कि सर्जरी में जरा भी देरी हुई होती तो बच्चे की जान को खतरा बन सकता था. समय पर मिली मेडिकल हेल्प की वजह से एक बड़ी अनहोनी को टाला गया है.

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मासूम के गले में ऐसे फंसी थी मछली
परिजनों ने बताया कि उनके घर पर एक्वेरियम की सफाई चल रही थी मछलियों को बाहर निकाला गया था. वहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे थे. एक बच्चे ने छोटी मछली उठाई और मासूम के पास लेकर चला गया. मासूम छोटी मछली को देखकर हंसने लगा, इतनी ही देर में मछली बच्चे के हाथ से झटपटा कर मासूम के मुंह में चली गई और गले में जाकर अटक गई. गनीमत रही कि मासूम की हालत अभी स्थिर है. डॉक्टर्स ने परिजनों से अपील की है कि मासूमों को ऐसी घटनाओं से दूर रखें.

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