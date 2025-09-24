एयरपोर्ट पर आराम कर रहा था यात्री, तभी पैंट में घुस गया चूहा, काट भी लिया

Passenger Bitten by Rat-मध्यप्रदेश के इंदौर में चूहों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. एक बार फिर चूहे के काटने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. इंदौर एयरपोर्ट पर एक यात्री की पैंट में चूहा घुस गया. उसने यात्री को काट भी लिया. लेकिन चूहे के काटने के बाद यात्री को किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा एयरपोर्ट पर नहीं मिली. उसने बेंगलुरू पहुंचने पर इंजेक्शन लगवाया.

बेंगलुरू जा रहा था यात्री

यह पूरा मामला मंगलवार का है. मिली जानकारी के अनुसार, भोपाल के रहने वाले अरुण मोदी इंडिगो एयरलाइंस से बेंगलुरु जा रहे थे. उनकी पत्नी भी उनके साथ थी. फ्लाइट दोपहर 3 बजकर 5 मिनट उड़ान भरती है. मोदी दंपती दोपहर करबी 1 बजे एयरपोर्ट पहुंचे. फ्लाइट में समय बाकी होने के कारण वे एयरपोर्ट के ग्राउंड फ्लोर पर डिपार्चर हॉल में इंतजार कर रहे थे.

पैंट में घुसा चूहा

अरुण रिकलाइनर्स पर आराम करने के लिए बैठे थे. इसी दौरान एक चूहा उनकी पैंट में घुस गया. अरुण हड़बड़ाकर उठे, उन्होंने बाहर से ही चूहे को पकड़ा. इस पर चूहे ने उन्हें घुटने के पीछे काट लिया. उन्होंने पैंट उतरी और चूहे को पकड़ा. इस घटना के बाद गुस्साए मोदी दंपती चिल्लाने लगे. शोर सुनकर एयरपोर्ट स्टाफ वहां पहुंचा और उन्हें लेकर मेडिकल रूम में ले गए.

एयरपोर्ट पर नहीं मिला ट्रीटमेंट

अरुण ने बताया कि घटना के बाद मैंने अपने डॉक्टर को फोन लगाया. उन्होंने तुरंत रैबीज का इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी. इंदौयर एयरपोर्ट के मेडिकल रूम में इंजेक्शन नहीं था. फिर डॉक्टर से प्रिस्किप्शन लिखवाया और मैंने बेंगलुरु पहुंचकर इंजेक्शन लगवाया.

एयरपोर्ट पर हो चुकी हैं शिकायतें

यह पहली बार नहीं है जब चूहों के आतंक का मामला सामने आया है. इंदौर एयरपोर्ट पर इससे पहले भी चूहों को लेकर कई बार यात्री शिकायत कर चुके हैं. कुछ समय पहले एक यात्री ने टर्मिनल में फूड काउंटर्स के पास चूहों को दौड़ते देख उनका वीडियो बनाकर शेयर किया था. बता दें कि मच्छर, कॉकरोज और आवारा कुत्तों की शिकायत भी की जा चुकी है.

