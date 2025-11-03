Advertisement
...जब चूहों ने लिया टेंडर! पहले अस्पताल फिर एयरपोर्ट; अब शास्त्री ब्रिज पर तेजी से काम शुरू

Indore Bridge Collapse: इंदौर के शास्त्री ब्रिज में रविवार को अचानक पांच फीट का गड्ढा बन गया. हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक कम था. जांच में पाया गया कि पुल के नीचे चूहों ने बिल बना रखे थे, जिससे नींव कमजोर हो गई. पुल को फिलहाल बंद कर दिया गया है और नगर निगम ने मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी है.

इंदौर में चूहों का आंतक
Shastri Bridge Indore: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे पुराने पुलों में से एक, शास्त्री ब्रिज पर रविवार को अचानक एक बड़ा हादसा टल गया. पुल के पंजाब नेशनल बैंक के सामने वाले हिस्से में लगभग पांच फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई. गनीमत यह रही कि उस समय पुल पर ट्रैफिक बहुत कम था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था. यह पुल इंदौर की पहचान और पुरानी विरासतों में से एक माना जाता है, जो अब अपनी उम्र और उपेक्षा के कारण धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है.

बता दें कि नगर निगम की टीम रविवार को जब जलभराव की स्थिति की जांच करने ब्रिज पर पहुंची, तभी उन्हें पुल की सतह पर यह बड़ा गड्ढा नजर आया. टीम ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एहतियात के तौर पर पूरे पुल को बैरिकेडिंग से घेर लिया और ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर डायवर्ट कर दिया. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि किसी भी राहगीर या वाहन को नुकसान न पहुंचे और मरम्मत का काम सुरक्षित तरीके से किया जा सके.

जांच से चौंक गए लोग
वहीं जब इसकी जांच की गई तब चौंकाने वाली बात सामने आई है. बताया जा रहा है, कि पुल के नीचे चूहों ने कई बिल बना रखे थे, जिससे नीचे की मिट्टी और स्ट्रक्चर कमजोर हो गया था. लगातार कुतरने और सुरंग जैसी सुराखों के कारण पुल का निचला हिस्सा खोखला होता गया. यही वजह रही कि समय के साथ सड़क की सतह अंदर धंस गई और ऊपर से पांच फीट का गड्ढा उभर आया. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से ब्रिज के किनारों पर मिट्टी झड़ने और छोटे छेद बनने जैसी समस्याएं दिख रही थीं, लेकिन उन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया.

70 साल पुराना है पुल
यह पुल लगभग 70 साल पुराना बताया जा रहा है, शास्त्री ब्रिज अब मरम्मत की जरूरत महसूस कर रहा है. नगर निगम के इंजीनियरों ने प्रारंभिक निरीक्षण के बाद बताया कि फिलहाल पुल को बंद रखकर गड्ढे वाले हिस्से की मरम्मत शुरू की जाएगी. इसके अलावा, पुल के पूरे स्ट्रक्चर की सेफ्टी जांच भी कराई जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो. वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि इंदौर जैसे पुराने शहरों में बने पुलों और सड़कों की नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है, क्योंकि छोटी लापरवाही कभी-कभी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. 

पहले भी आ चुके मामले
आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला सामने नहीं आया है. इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं. कभी चूहे अस्पताल में अपना आतंक मचा रहे हैं, जिनके काटने से मासूम बच्चों की मौत हो गई थी. इसके अलावा, इंदौर एयरपोर्ट पर एक यात्री के पेंट में चूहा घुस गया था, जिससे यात्री को काट भी लिया था. लेकिन यात्री को एयरपोर्ट पर कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं मिली थी. अब चूहों ने अपना निशाना सड़कों, हाईवे को बनाया है. जहां इंदौर के इस ब्रिज को खोखला कर दिया है. 

