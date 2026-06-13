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इंदौर में हजारों प्लॉट खरीदारों के लिए बड़ी राहत, कलेक्टर की मंजूरी के बाद फिर शुरू होगी रजिस्ट्रियां

Indore Property News: इंदौर में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. कलेक्टर की मंजूरी के बाद शहर की अवैध कॉलोनियों में फिर से रजिस्ट्रियां शुरू कर दी जाएंगी. लेकिन कुछ कॉलोनियों पर प्रतिबंद अभी भी लागू रहेगा.

Written ByManish kushawah
Published: Jun 13, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:32 AM IST
इंदौर में हजारों प्लॉट खरीदारों के लिए बड़ी राहत, कलेक्टर की मंजूरी के बाद फिर शुरू होगी रजिस्ट्रियां
Image Credit: Indore Property Registry News

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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