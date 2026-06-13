/इंदौर में हजारों प्लॉट खरीदारों के लिए बड़ी राहत, कलेक्टर की मंजूरी के बाद फिर शुरू होगी रजिस्ट्रियां

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Indore Property Registry: मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर लगी रोक कुछ ही दिनों में हटने वाली है. मिली जानकारी के मुताबिक, पंजीयन विभाग की तरफ से इंदौर कलेक्टर को फाइल भेज दी गई है. जिसमें इन कॉलोनियों में दोबारा रजिस्ट्री शुरू करने की मांग की है. वहीं इंदौर प्रशासन की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद फिर से इन कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां शुरू कर दी जाएंगी. हालांकि, जिन कॉलोनियों का मामला कोर्ट में लंबित है या फिर सहकारिता की सदस्यता सूची में विवाद चल रहा है. ऐसी कॉलोनियों पर प्रतिबंद लगा रहेगा. इसके अलावा, कालोनी सेल की तरफ से दर्ज कराई गई FIR वाली कॉलोनियों में भी प्रतिबंद जारी रहेगा.
मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के वित्त सचिव की तरफ से इन कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर प्रतिबंद लगाने के मामले में एक पत्र भी जारी किया गया था. जिसमें कहा गया था कि जो किसी सीनियर अधिकारी या फिर कोर्ट के आदेश पर ही अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर प्रतिबंद लगाया जा सकेगा. बाकी अन्य मामले में रजिस्ट्रियां करना अनिवार्य होगा.
कलेक्टर को भेजी फाइल
वहीं इसको लेकर पंजीयन विभाग की तरफ से अपने सभी कार्यालयों में पड़ताल की गई, तो पता चला कि जिले में कोर्ट के आदेश और सहकारिता विभाग के अलावा अन्य किसी तरह की कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगी है. हालांकि, पंजीयन विभाग ने वित्त सचिव के निर्देशानुसार संबंधित फाइल तैयार कर कलेक्टर को भेज दी है. अब इंदौर कलेक्टर की मंजूरी के बाद ही इन कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां होने लगेंगी.
फिर शुरू होंगी रजिस्ट्रियां!
बता दें कि वित्त सचिव की तरफ से 26 मई को सबी संभाग आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को पत्र भी जारी किया गया था. जिसमें कहा गया कि किसी भी कॉलोनी में पंजीयन में अनिश्चितकालीन प्रतिबंद नहीं लगाया जा सकता है. जबकि कोर्ट द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्ट आदेश जारी न किया गया हो. साथ ही, लोकल स्तर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश भी दिए गए थे. वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पूर्व कलेक्टरों द्वारा कुछ अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाई गई थी. लेकिन अब इन कॉलोनियों पर एक बार फिर से रजिस्ट्रियां शुरू होने की संभावना बनी हुई है.
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