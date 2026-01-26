गणतंत्र दिवस पर MP पुलिस के 21 जांबाज अधिकारी होंगे सम्मानित, 4 को मिलेगा राष्ट्रपति पदक, देखें नाम

Rashtrpati Padak Award 2026: 77वें गणतंत्र दिवस ने मध्य प्रदेश पुलिस फोर्स के लिए दोगुनी खुशी लाई है. रविवार को केंद्र सरकार ने पुलिस, फायर और होम गार्ड सेवाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों के नामों की घोषणा की. मध्य प्रदेश के कुल 21 पुलिसकर्मियों को इस सम्मान के लिए चुना गया. साथ ही 4 अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा. यह सम्मान अधिकारियों की समर्पित सेवा, साहस और प्रशासनिक कौशल का सबसे बड़ा सबूत है.

इन 4 अधिकारियों को मिलेगा राष्ट्रपति पदक

राज्य के चार प्रमुख अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा. इस लिस्ट में इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, नर्मदापुरम IG मिथिलेश कुमार शुक्ला, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अवधेश कुमार गोस्वामी और इंस्पेक्टर शिव कुमार पटेल शामिल हैं. इन अधिकारियों ने अपने लंबे करियर में कानून-व्यवस्था और जनसेवा के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दिया है.

17 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक

इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस के 17 अन्य अधिकारियों और कर्मचारी को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा. इस लिस्ट में IG से लेकर कांस्टेबल लेवल तक के अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में ईमानदारी और लगन से अपनी ड्यूटी निभाई है. राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा पदक न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं, बल्कि ये पूरे पुलिस विभाग का मनोबल बढ़ाने और समाज में पुलिस की छवि को बेहतर बनाने का भी काम करते हैं. यह सम्मान मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि और प्रेरणा का प्रतीक है.

देखें सराहनीय सेवा पदक पाने वाले अफसरों के नाम

राज्य के जिन 17 अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा उनमें, कृष्णवेणी देशावतु (आईजी), मनोज कुमार राय (एसपी), गीतेश कुमार गर्ग (एसपी), दुर्गेश कुमार राठौर (एसपी), प्रवीण सिंह (इंस्पेक्टर), राजेंद्र प्रसाद गुप्ता (इंस्पेक्टर), निधि श्रीवास्तव (इंस्पेक्टर), संजय सिंह ठाकुर (डीएसपी), शफाली टकलकर (इंस्पेक्टर), श्रीराम मिश्रा (हेड कांस्टेबल), सुशील कुमार चौबे (सिपाही), प्रेम किशोर व्यास (सब इंस्पेक्टर), उमराव प्रसाद जाटव (सब इंस्पेक्टर), महेंद्र सिंह नेगी (एएसआई), संतोष मेहरा (एएसआई), रविंद्र मिश्रा (कांस्टेबल) और राजू गुराने (इंस्पेक्टर) के नाम शामिल हैं.

