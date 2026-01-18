Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3078059
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

यात्रिगण कृपया ध्यान दें! इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट का रूट बदला, अब हरियाणा तक जाएगी ट्रेन, नई दिल्ली नहीं पहुंचेगी

Indore News: इंदौर और दिल्ली के बीच चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का रूट बदल दिया गया है. यह ट्रेन अब नई दिल्ली के बजाय सफदरजंग स्टेशन पर आएगी और रोहतक और महम होते हुए हिसार तक जाएगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 18, 2026, 08:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यात्रिगण कृपया ध्यान दें! इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट का रूट बदला, अब हरियाणा तक जाएगी ट्रेन, नई दिल्ली नहीं पहुंचेगी

Indore Delhi Superfast Train: इंदौर और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. रेल मंत्रालय ने इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20957/58) ट्रेन के रूट को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. यह ट्रेन अब रोहतक और महम होते हुए हिसार तक जाएगी. इसके अलावा यह ट्रेन अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बजाय दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर आएगी. इस विस्तार से इंदौर से हरियाणा के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी.

इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट का रूट बदला
दरअसल,  इंदौर और दिल्ली के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक बड़े बदलाव में रेलवे विभाग ने लोकप्रिय इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20957/58) का रूट हरियाणा के हिसार तक बढ़ा दिया है. इस विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब यह ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बजाय दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से चलेगी. इससे उन यात्रियों को कुछ असुविधा हो सकती है जो दिल्ली के मुख्य स्टेशन पर उतरना चाहते हैं, लेकिन हिसार, रोहतक और महम के यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत होगी, जिन्हें अब इंदौर के लिए सीधी ट्रेन मिल जाएगी.

देखें टाइमिंग
नए शेड्यूल के मुताबिक ट्रेन 20957 बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शाम 4:45 बजे इंदौर से चलेगी, अगली सुबह 4:52 बजे सफदरजंग स्टेशन पहुंचेगी और 9:20 बजे हिसार पहुंचेगी. वापसी की यात्रा में ट्रेन 20958 सोमवार, गुरुवार और शनिवार को दोपहर 1:20 बजे हिसार से चलेगी, शाम 6:15 बजे सफदरजंग पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 6:45 बजे इंदौर पहुंचेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों की पसंदीदा ट्रेन
रेलवे बोर्ड से मंज़ूरी मिलने के बाद पुराने रूट के लिए टिकट बुकिंग बंद कर दी गई है और अभी सिर्फ़ 5 मार्च तक के टिकट ही मिल रहे हैं. नया रूट लागू होने के बाद बुकिंग फिर से शुरू होगी. यह ट्रेन इंदौर-दिल्ली रूट पर यात्रियों के बीच अपने कम भीड़ वाले रूट और सुविधाजनक टाइमिंग की वजह से काफ़ी लोकप्रिय रही है. हालांकि रूट बदलने से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन इससे हिसार और आस-पास के इलाकों को काफ़ी फ़ायदा होगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

indore newsmp news

Trending news

indore news
यात्रिगण कृपया ध्यान दें! इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट का रूट बदला, अब हरियाणा तक जाएगी
India vs New Zealand
होलकर स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड मुकाबला आज: इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्ट
MP Breaking News LIVE
MP LIVE: इंदौर में आज इंडिया vs न्यूजीलैंड मुकाबला, पढ़ें 18 जनवरी की बड़ी खबरें
Phool Singh Baraiya
फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर MP में मचा बवाल, कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग
Alirajpur news
पैरों से विकलांग...हौसले से महान, घुटनों के बल स्कूल पहुंचती दिव्यांग शिक्षिका
bijapur news
2026 में नक्सलवाद पर पहला प्रहार! मुठभेड़ में दिलीप वेंडजा समेत 4 नक्सली ढेर
Neemuch News
कोरोना की याद दिला रही खतरनाक बीमारी, एमपी में 2 बच्चों की मौत; 15 मरीज आए सामने
Katni News
सोने के बाद मिला कोयले का अकूत भंडार, खनिज विभाग की टीम ने किया सर्वे, भेजे सैंपल
chhattisgarh news
बार-बार फोन कर 'Love You' बोलती थी युवती, परेशान होकर युवक ने कर दिया मर्डर
mp news
'घर में बेटी नहीं है...?', बरैया के आपत्तिजनक बयान पर बरसीं केंद्रीय मंत्री