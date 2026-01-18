यात्रिगण कृपया ध्यान दें! इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट का रूट बदला, अब हरियाणा तक जाएगी ट्रेन, नई दिल्ली नहीं पहुंचेगी

Indore Delhi Superfast Train: इंदौर और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. रेल मंत्रालय ने इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20957/58) ट्रेन के रूट को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. यह ट्रेन अब रोहतक और महम होते हुए हिसार तक जाएगी. इसके अलावा यह ट्रेन अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बजाय दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर आएगी. इस विस्तार से इंदौर से हरियाणा के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी.

इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट का रूट बदला

दरअसल, इंदौर और दिल्ली के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक बड़े बदलाव में रेलवे विभाग ने लोकप्रिय इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20957/58) का रूट हरियाणा के हिसार तक बढ़ा दिया है. इस विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब यह ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बजाय दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से चलेगी. इससे उन यात्रियों को कुछ असुविधा हो सकती है जो दिल्ली के मुख्य स्टेशन पर उतरना चाहते हैं, लेकिन हिसार, रोहतक और महम के यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत होगी, जिन्हें अब इंदौर के लिए सीधी ट्रेन मिल जाएगी.

देखें टाइमिंग

नए शेड्यूल के मुताबिक ट्रेन 20957 बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शाम 4:45 बजे इंदौर से चलेगी, अगली सुबह 4:52 बजे सफदरजंग स्टेशन पहुंचेगी और 9:20 बजे हिसार पहुंचेगी. वापसी की यात्रा में ट्रेन 20958 सोमवार, गुरुवार और शनिवार को दोपहर 1:20 बजे हिसार से चलेगी, शाम 6:15 बजे सफदरजंग पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 6:45 बजे इंदौर पहुंचेगी.

लोगों की पसंदीदा ट्रेन

रेलवे बोर्ड से मंज़ूरी मिलने के बाद पुराने रूट के लिए टिकट बुकिंग बंद कर दी गई है और अभी सिर्फ़ 5 मार्च तक के टिकट ही मिल रहे हैं. नया रूट लागू होने के बाद बुकिंग फिर से शुरू होगी. यह ट्रेन इंदौर-दिल्ली रूट पर यात्रियों के बीच अपने कम भीड़ वाले रूट और सुविधाजनक टाइमिंग की वजह से काफ़ी लोकप्रिय रही है. हालांकि रूट बदलने से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन इससे हिसार और आस-पास के इलाकों को काफ़ी फ़ायदा होगा.

