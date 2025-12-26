पहली बार MP आई 15 करोड़ की रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज-2, इंदौर की सड़कों पर दौड़ेगी, क्या खास है इस कार में?

Madhya Pradesh News In Hindi: अल्ट्रा-लक्ज़री SUV रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज़-2 इंदौर में आ गई है. इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग ₹15.10 करोड़ है और यह मध्य प्रदेश में पहली कलिनन सीरीज़-2 है. इसे उद्योगपति के.के. सिंह के बेटे माणिक और अंकित सिंह ने खरीदा है. यूके में एक साल में कस्टम तैयार की गई इस कार में 6.75 लीटर V12 इंजन, 563 बीएचपी पावर और लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं. हैंडमेड इंटीरियर और स्टारलाइट रूफ इसे खास बनाते हैं.

इंदौर में आई 15 करोड़ की रॉल्स रॉयस एसयूवी

दरअसल, मध्य प्रदेश की पहली और सबसे महंगी रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज-2 कार, जिसकी ऑन-रोड कीमत लगभग ₹15.10 करोड़ है अब इंदौर की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखेगी. यह कार इंदौर के बिजनेसमैन केके सिंह के बेटे माणिक और अंकित सिंह ने खरीदी है. यह अल्ट्रा-लक्ज़री SUV जो गहरे नीले रंग की है जो यूके में एक साल में तैयार की गई और इसे फ्लाइट से दिल्ली लाया गया और फिर सड़क के रास्ते इंदौर पहुंचाया गया.

क्या खास है इस कार में?

इस कार की बेस कीमत लगभग ₹12 करोड़ है, जिसमें लगभग ₹3 करोड़ के कस्टमाइज़ेशन किए गए हैं. इसका इंटीरियर पूरी तरह से हाथ से बना है और इसमें मशहूर मैंडरिन (ऑरेंज) इंटीरियर, एक खास स्टारलाइट हेडलाइनर, कस्टम लाइटिंग और क्रोम-फिनिश वाले व्हील्स हैं. Cullinan Series II में 6.75-लीटर V12 ट्विन-टर्बो इंजन है, जो 563 bhp पावर और 850 Nm टॉर्क देता है. यह सिर्फ़ 5.2 सेकंड में 0 से 100 km/h की स्पीड पकड़ लेती है, इसकी टॉप स्पीड 250 km/h है, और इसका स्टैंडर्ड ग्राउंड क्लीयरेंस 190 mm है, जिसे एक बटन दबाकर 230 mm तक बढ़ाया जा सकता है.

मुकेश अंबानी के पास भी है ये गाड़ी

नई दिल्ली ने यह कार इंदौर में डिलीवर की है. यह 2024 में लॉन्च हुई कलिनन सीरीज़-2 की मध्य प्रदेश में पहली डिलीवरी है. इस कार के मालिकों की लिस्ट में मुकेश अंबानी, अल्लू अर्जुन, अजय देवगन, यूसुफ अली और भूषण कुमार जैसे नाम शामिल हैं.

केके सिंह का सुपर लग्जरी कार कलेक्शन

केके सिंह मध्यप्रदेश के ऐसे पहले उद्योगपति हैं जिनके पास तीनों ब्रांड की कारें हैं: रोल्स-रॉयस, फरारी और लेम्बोर्गिनी. उनके कलेक्शन में फोर्ड मस्टैंग, पोर्श बॉक्स्टर 718, लेम्बोर्गिनी हुराकन इवो, लेम्बोर्गिनी उरुस, BMW X7, मर्सिडीज E-क्लास और ऑडी Q7 शामिल हैं. ये सभी कारें इंदौर RTO में स्पेशल नंबर 0085 से रजिस्टर्ड हैं.

