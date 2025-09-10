इंदौर आएंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत, 8 महीने में होगा MP का चौथा दौरा
इंदौर

इंदौर आएंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत, 8 महीने में होगा MP का चौथा दौरा

MP News: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं, भागवत 13 सितंबर को इंदौर आएंगे, यह उनका पिछले 8 महीनों में मध्य प्रदेश का चौथा दौरा होगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:00 AM IST
इंदौर आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत
इंदौर आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत

Mohan Bhagwat Visit Indore: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत 13 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौर पर आ रहे हैं, सरसंघचालक इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे, खास बात यह है कि यह उनका साल 2025 में इंदौर का चौथा दौरा होगा. ऐसे में भागवत के दौरे को लेकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले दो दिनों के अंदर दो बड़े दौरे हो रहे हैं, पहले भागवत इंदौर आएंगे और उसके बाद पीएम मोदी 17 तारीख को मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे. ऐसे में दोनों आयोजनों को लेकर फिलहाल प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं. 

संघ के संगठनों से करेंगे चर्चा 

पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के साथ-साथ मोहन भागवत संघ के आनुषांगिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श करेंगे, सूत्रों का कहना है कि यह बैठक संगठनात्मक समीक्षा और आगामी कार्ययोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि भागवत लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश के इंदौर में आ रहे हैं, ऐसे में इस आने वाले समय में बड़ी तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है. संघ प्रमुख 14 सितंबर (रविवार) शाम तक इंदौर में रहेंगे. इस दौरान उनके कुछ अन्य आंतरिक कार्यक्रम भी निर्धारित हैं। संघ पदाधिकारियों की मानें तो यह दौरा केवल एक सार्वजनिक कार्यक्रम तक सीमित न होकर संगठनात्मक संवाद और दिशा तय करने का भी माध्यम होगा. 

ये भी पढ़ेंः CM, राज्यपाल, VP, फिर बने राष्ट्रपति.. ऐसे नेता की कहानी, ठुकरा दिया था PM का पद

8 महीने में चौथा दौरा 

बता दें कि डॉ. मोहन भागवत पिछले 8 महीनों में तीन बार पहले ही इंदौर का दौरा कर चुके हैं, इससे पहले वह 3 जनवरी, 13 जनवरी और 10 अगस्त 2025 को वे विभिन्न संघीय कार्यक्रमों के लिए शहर में उपस्थित रहे. जबकि अब 13 से 14 सितंबर को भी वह इंदौर में रहेंगे. खास बात यह है इंदौर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव समेत कई बड़े मंत्री भी शामिल होंगे. ऐसे में यह दौरा अहम माना जा रहा है. 

मोहन भागवत 13 सितंबर को इंदौर में मंत्री प्रह्लाद पटेल की पुस्तक 'परिक्रमा' का विमोचन करेंगे. यह पुस्तक उनकी नर्मदा परिक्रमा की अनुभूतियों, अनुभवों और आत्मिक यात्रा का वृत्तांत है, जिसे उन्होंने 1994 और 2007 में पैदल किया था.

ये भी पढ़ेंः BJP विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, 10 दिनों में दूसरी बार हुआ यह आदेश

