न चूल्हा...न स्टोब, गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच इस चीज की बढ़ी डिमांड, इंदौर मार्केट में स्टॉक खत्म

Indore Electronic Market: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है. इंदौर की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इंडक्शन की इतनी डिमांड बढ़ गई है कि दुकानों पर इंडक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:27 PM IST
Indore Electronic Market
Indore Induction Price: मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ रहे तनाव के चलते गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच अब इंदौर में दुकानों पर इंडक्शन चूल्हों की डिमांड बढ़ गई है. शहर के बाजारों में इन दिनों गैस चूल्हों से ज्यादा 'इंडक्शन' की डिमांड है. आलम यह है कि दुकानों पर अब मोबाइल या टीवी नहीं, बल्कि इंडक्शन चूल्हे सबसे आगे सजे नजर आ रहे हैं.

इंदौर के राजबाड़ा, सियागंज और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इन दिनों एक अलग ही नजारा है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की खबरों के बीच आम आदमी को डर है कि कहीं आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर के दाम ओर न बढ़ जाएं या फिर इसकी किल्लत न हो जाए. इसी डर ने इंदौरियों को बिजली से चलने वाले चूल्हों यानी इंडक्शन की तरफ मोड़ दिया है.

90 फीसदी तक उछाल
दुकानदारों की मानें तो पिछले कुछ दिनों में इंडक्शन की डिमांड में 90 फीसदी तक का भारी उछाल आया है. जो इंडक्शन कभी दुकान के किसी कोने में रखे रहते थे, आज वो डिस्प्ले में सबसे फ्रंट पर नजर आ रहे हैं. दुकानदारों का कहना है कि इंदौर के बाजार में कभी कभी एक या दो इंडक्शन सेल होते थे, लेकिन अब 10 से ज्यादा इंडक्शन की सेल रोजाना हो रही है. 

इंडक्शन की खपत बढ़ी
इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के एक व्यापारी ने बताया कि अचानक से इंडक्शन का प्रयोग बढ़ गया है. जिसके चलते इसे खरीदने के लिए लोग बड़ी मात्रा में बाजारों में आ रहे हैं. इंडक्शन की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. संबंधित कंपनियों को हम जहां पहले 15 दिन में 500 इंडक्शन भेजने के आर्डर देते थे, अब 15 दिन में 1000 हजार से 2000 इंडक्शन मंगवा रहे हैं. उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में इंडक्शन के दामों में भी कंपनियां बढ़ोतरी कर सकती हैं. प्रारंभिक तौर पर 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.

आउट ऑफ स्टॉक इंडक्शन
एलपीजी गैस की तंगी से छोटे-छोटे रेस्टोरेंट और दुकानदारों के सामने संकट उत्पन्न हो गया है. मध्य प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है. वहीं, इंदौर शहर में घरेलू गैस टंकी के उपभोक्ताओं को 25 दिन का वेटिंग टाइम मिल रहा है. जिसके चलते अब शहरवासियों के द्वारा इंडक्शन का प्रयोग की शुरुआत कर दी गई है. जिससे इसकी खपत अचानक बढ़ गई है और रोज दुकान पर आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है.

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर

