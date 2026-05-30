इंदौर में 11 क्विंटल अवैध भांग जब्त, 11 लाख के माल के साथ तस्कर गिरफ्तार

Indore News: इंदौर की सदर बाजार पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लोडिंग वाहन से 11 क्विंटल भांग जब्त की है. रामद भांग की कीमत करीब 11 लाख रुपये बताई जा रही है.
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Indore Police News: इंदौर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर बाजार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 11 लाख रुपये कीमत की 11 क्विंटल अवैध भांग जब्त की है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उससे पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में अवैध भांग एक लोडिंग वाहन में भरकर अरविंदो क्षेत्र से इंदौर शहर में बिक्री के लिए लाई जा रही है. सूचना के आधार पर सदर बाजार थाना पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान वाहन में बड़ी मात्रा में भांग बरामद हुई. पुलिस ने मौके पर ही वाहन को जब्त कर लिया.
11 क्विंटल भांग बरामद
जांच में वाहन से कुल 11 क्विंटल अवैध भांग बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने मौके से हितेंद्र नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
पुलिस जांच में जुटी
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं. यह पता लगाया जा रहा है कि भांग कहां से लाई गई थी और इसे शहर के किन इलाकों में खपाने की योजना थी. साथ ही इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
पुलिस ने किया जब्त
सदर बाजार पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर सप्लाई चेन और नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है. इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि शहर में बड़ी मात्रा में अवैध भांग की आपूर्ति होने से पहले ही उसे जब्त कर लिया गया.
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