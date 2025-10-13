Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2960458
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

सांवेर में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 18 से अधिक मजदूर घायल, 3 की मौत

Sanwer Accident News: इंदौर के पास सांवेर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 18 से 20 मजदूर घायल और 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 14 साल की एक बच्ची भी शामिल है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांवेर में बड़ा हादसा
सांवेर में बड़ा हादसा

Sanwer Tractor Trolley Accident: मध्य प्रदेश के इंदौर के पास सांवेर में सोमवार देर शाम दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. चंद्रवतीगंज के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 18 से 20 मजदूर घायल हो गए. हादसे में दो महिलाएं समेत तीन लोगों की मौत हो गई. आसपास के ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल सांवेर पहुंचाया गया. सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी ने कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर अरविंदो अस्पताल और एमवाय अस्पताल को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं.

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम रतनखेड़ी से कुछ मजदूर खेतों में काम करके अपने घर बीबी खेड़ी और हरिया खेड़ी लौट रहे थे. इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई. ट्राली पलटने से सभी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल सांवेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर मरीजों को आगे के इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में भेजा गया.

हादसे की जांच जारी
हादसे में मरने वालों में 14 साल की एक बच्ची भी शामिल है. हादसे की जानकारी मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भोपाल से प्रभावित जगह रवाना हुए. सरकार ने मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. प्रशासन और पुलिस अब हादसे की पूरी जांच कर रही है और घायलों के लिए हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है. (रिपोर्टः रोशन मिश्रा, इंदौर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले इंदौर की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

sanwer news

Trending news

sanwer news
सांवेर में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 18 से अधिक मजदूर घायल, 3 की मौत
indore news
दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, गुजरात से इंदौर आया 2754 किलो मिलावटी मावा जब्त
niwari news
अवैध खाद भंडारण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 720 बोरियां, 6 पिकअप वाहन जब्त
sagar news
दहेज की मांग से तंग आकर नवविवाहिता ने कुएं में कूदकर दी जान, सुसाइड नोट में लिखे...
Prahlad Patel
प्रहलाद पटेल ने PM मोदी को भेंट की अपनी पुस्तक 'परिक्रमा-कृपा सार'
Cough Syrup Death
जहरीले 'कोल्ड्रिफ सिरप' बनाने वाली फैक्ट्री बंद, सरकार ने रद्द किया लाइसेंस
bilaspur high court
बिलासपुर हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा काट रहे CAF जवान को किया बरी, जानें पूरा मामला
IED blast
गश्त के समय गलती से पड़ा पैर, नीचे लगा था IED; विस्फोट में जवान घायल
Korba News
हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के शो के बाद बवाल, रिसॉर्ट में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट
Maihar girls school assault
मैहर पीएम श्री कन्या विद्यालय में प्राचार्या की तानाशाही, छात्राओं से मारपीट का आरोप