सांवेर में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 18 से अधिक मजदूर घायल, 3 की मौत

Sanwer Tractor Trolley Accident: मध्य प्रदेश के इंदौर के पास सांवेर में सोमवार देर शाम दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. चंद्रवतीगंज के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 18 से 20 मजदूर घायल हो गए. हादसे में दो महिलाएं समेत तीन लोगों की मौत हो गई. आसपास के ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल सांवेर पहुंचाया गया. सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी ने कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर अरविंदो अस्पताल और एमवाय अस्पताल को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं.

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम रतनखेड़ी से कुछ मजदूर खेतों में काम करके अपने घर बीबी खेड़ी और हरिया खेड़ी लौट रहे थे. इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हो गई. ट्राली पलटने से सभी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल सांवेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर मरीजों को आगे के इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में भेजा गया.

हादसे की जांच जारी

हादसे में मरने वालों में 14 साल की एक बच्ची भी शामिल है. हादसे की जानकारी मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भोपाल से प्रभावित जगह रवाना हुए. सरकार ने मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. प्रशासन और पुलिस अब हादसे की पूरी जांच कर रही है और घायलों के लिए हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है. (रिपोर्टः रोशन मिश्रा, इंदौर)

