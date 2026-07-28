पिता भी क्रिकेटर, लेकिन सिर्फ खेल पाए रणजी; फिर कैंसर ने छीन ली आवाज, सारांश जैन की इमोशनल स्टोरी

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'जब पिता का अधूरा सपना बेटे का जुनून बन जाए, तो कठिन से कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं...' मध्य प्रदेश के 33 साल के ऑलराउंडर सारांश जैन का भारतीय टेस्ट टीम में चुना जाना केवल एक खिलाड़ी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे परिवार के त्याग और जज्बे की गाथा है, जिसने हर मुश्किल से लड़कर यह मुकाम हासिल किया है. सारांश जैन के पिता भी क्रिकेटर रह चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ रणजी मैच ही खेल पाए. फिर उनको कैंसर हो गया और उनकी आवाज तक चली गई.
बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू हो रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है, जिसमें सारांश जैन को जगह मिली है. सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गाले में खेला जाएगा. इसस पहले टीम इंडिया 7 अगस्त से कोलंबो में चार दिनों का एक प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी.
विरासत में मिला क्रिकेट, पिता का था अधूरा सपना
इंदौर के रहने वाले सारांश जैन को क्रिकेट की समझ और लगाव अपने घर से ही मिला. उनके पिता खुद एक बेहतरीन क्रिकेटर थे और मध्य प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं. सारांश के पिता देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलना चाहते थे, लेकिन परिस्थितिया और समय ऐसा रहा कि उनका यह सपना अधूरा रह गया. जब सारांश ने मैदान पर कदम रखा, तो पिता ने अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने का जिम्मा बेटे के कंधों पर देखा. वे सारांश के पहले कोच, मार्गदर्शक और सबसे बड़े आलोचक बने. सारांश को एक मंझा हुआ ऑलराउंडर बनाने के लिए उनके पिता ने हर संभव प्रयास किया.
कैंसर की वजह से छिन गई आवाज, पर नहीं टूटा हौसला
सारांश के क्रिकेटिंग सफर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब उनके पिता गंभीर बीमारी कैंसर की चपेट में आ गए. बीमारी से लंबी और दर्दनाक लड़ाई के इलाज के दौरान उनके पिता की आवाज चली गई. साल 2014 में सारांश जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे और घर पर फोन करते थे तो घरवाले कुछ बहाना बनाकर पिता से बात नहीं कराते थे. तब सारांश को अंदाजा भी नहीं था कि उनके पिता कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रहे हैं.
घर पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद पिता की आंखों की उम्मीद कभी कम नहीं हुई. बिना बोले भी वे इशारों और अपनी मौजूदगी से सारांश का हौसला बढ़ाते रहे. पिता की इस खामोश तपस्या और आंखों के भरोसे ने सारांश के भीतर ऐसा जुनून भर दिया कि उन्होंने मैदान पर दिन-रात एक कर दिया.
डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन
इंदौर के होलकर स्टेडियम से निकलकर मध्य प्रदेश की रणजी टीम का अहम हिस्सा बनने वाले सारांश जैन एक प्रभावी ऑफ-स्पिनर और निचले क्रम के मजबूत बल्लेबाज हैं. मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट में सारांश का प्रदर्शन हमेशा प्रभावशाली रहा है. उन्होंने गेंद से विकेट निकालने के साथ-साथ कई मौकों पर बल्ले से भी उपयोगी पारियां खेलकर टीम को संकट से निकाला है. आमतौर पर 30 वर्ष की उम्र पार करने के बाद घरेलू खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय टीम के दरवाजे बंद से माने जाते हैं, लेकिन सारांश ने अपने निरंतर प्रदर्शन के दम पर चयनकर्ताओं को मजबूर किया.
BCCI का बुलावा और पिता की नम आखें
33 साल की उम्र में जब बीसीसीआई (BCCI) ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सारांश जैन को भारतीय टीम में शामिल करने की घोषणा की, तो इंदौर में उनके घर पर खुशी का माहौल बन गया. जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे को टीम इंडिया की जर्सी में देखने का सपना देखा था, उनके पास भले ही बोलने के लिए शब्द न हों, लेकिन उनकी आंखों से बहते खुशी के आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे. सारांश ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो किसी भी उम्र में मंजिल हासिल की जा सकती है.
सारांश जैन का क्रिकेट करियर
सारांश जैन ने अब तक खेले 54 फर्स्ट क्लास मैच में 2223 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने 188 विकेट भी झटके हैं. 46 लिस्ट ए मैचों में सारांश ने 553 रन बनाए हैं और 38 विकेट चटकाए हैं. उनके पिता सुबोध जैन ने मध्य प्रदेश की ओर से 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 14 इनिंग में बैटिंग करते हुए 16 के औसत से 80 रन बनाए थे. इसके अलावा उन्होंने 23 विकेट भी झटके थे.