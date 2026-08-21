इंदौर के होटल में खाने से पहले सावधान! 66 किलो नॉनवेज बिना पैकिंग डेट मिला, किचन में कॉकरोच-चूहे

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Indore Hotel Raid: इंदौर के प्रतिष्ठित सयाजी होटल में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं पकड़ी हैं. दिल्ली की खाद्य विभाग की टीम के साथ इंदौर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने होटल के किचन, स्टोरेज एरिया और खाद्य सामग्री की जांच की. इस दौरान करीब 66 किलो नॉनवेज खाद्य सामग्री बिना पैकिंग डेट के मिली. वहीं, खाद्य सामग्री के गलत तरीके से स्टोरेज, निर्धारित तापमान मेंटेन नहीं करने और स्वच्छता में लापरवाही जैसी कई खामियां भी सामने आईं.
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जब सयाजी होटल के किचन और स्टोरेज एरिया में पहुंची, तो वहां खाद्य सामग्री के रखरखाव को लेकर कई सवाल खड़े करने वाली स्थिति सामने आई. निरीक्षण के दौरान करीब 66 किलो नॉनवेज खाद्य सामग्री बिना पैकिंग डेट के मिली. होटल में वेज और नॉनवेज खाद्य सामग्री को एक ही कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था. वहीं, सी-फूड, चिकन और मटन को भी एक साथ स्टोर किया गया था.
बिना लेबल मिले खाद्य उत्पाद
जांच में खाद्य सामग्री का निर्धारित तापमान मेंटेन नहीं किया जाना भी सामने आया. उबले हुए आलू पर एक्सपायरी डेट की टैगिंग मिली, जबकि कुछ टेट्रापैक लीक पाए गए. पैक्ड कुल्फी पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर दर्ज नहीं था. निरीक्षण के दौरान टीम को स्टोर में फ्रोजन डेजर्ट भी मिला, जबकि होटल के मेन्यू में उसे आइसक्रीम के रूप में दर्शाया गया था. इसके अलावा कई खाद्य उत्पाद बिना लेबल के भी पाए गए.
नॉनवेज स्टोरेज में जंग लगी
खाद्य सुरक्षा टीम ने जब किचन और स्टोरेज एरिया की स्वच्छता व्यवस्था देखी, तो वहां भी कई कमियां सामने आईं. ड्राई स्टोरेज और नॉनवेज स्टोरेज में जंग लगी सामग्री मिली. फूड प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर भी जंग पाई गई. किचन और स्टोरेज एरिया में कॉकरोच और चूहे भी पाए गए. ड्राई स्टोरेज की दीवार और फर्श में दरारें मिलीं. वहीं, स्टोर में सड़े हुए टमाटर और आलू के साथ मूंगफली में फंगस भी पाया गया.
पैलेट के नीचे भी गंदगी मिली
जांच में यह भी सामने आया कि कई खाद्य सामग्री दीवार से सटाकर रखी गई थी और बड़ी मात्रा में सामग्री बिना पैलेट के सीधे जमीन पर रखी गई थी. पैलेट के नीचे भी गंदगी मिली. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान सामने आई इन सभी अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है. अब विभाग द्वारा नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, सयाजी होटल में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद होटल की खाद्य सामग्री के स्टोरेज, स्वच्छता और फूड सेफ्टी मानकों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. विभाग की जांच और आगे की कार्रवाई पर अब नजर रहेगी.
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