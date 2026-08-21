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इंदौर के होटल में खाने से पहले सावधान! 66 किलो नॉनवेज बिना पैकिंग डेट मिला, किचन में कॉकरोच-चूहे

Indore Sayaji Hotel News: इंदौर के जाने माने होटल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है. वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से की गई रेड में 66 किलो नॉनवेज बिना पैकिंग डेट के रखा मिला. इतना ही नहीं होटल की किचन में कॉकरोच, चूहे समेत कई तरह की गंदगी भी मिली.

Written ByYatnesh Sen
Published: Aug 21, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:33 PM IST
इंदौर के होटल में खाने से पहले सावधान! 66 किलो नॉनवेज बिना पैकिंग डेट मिला, किचन में कॉकरोच-चूहे
Image Credit: ZEE MEDIA

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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