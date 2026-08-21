इंदौर के होटल में खाने से पहले सावधान! 66 किलो नॉनवेज बिना पैकिंग डेट मिला, किचन में कॉकरोच-चूहे

पैलेट के नीचे भी गंदगी मिली

जांच में यह भी सामने आया कि कई खाद्य सामग्री दीवार से सटाकर रखी गई थी और बड़ी मात्रा में सामग्री बिना पैलेट के सीधे जमीन पर रखी गई थी. पैलेट के नीचे भी गंदगी मिली. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान सामने आई इन सभी अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है. अब विभाग द्वारा नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, सयाजी होटल में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद होटल की खाद्य सामग्री के स्टोरेज, स्वच्छता और फूड सेफ्टी मानकों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. विभाग की जांच और आगे की कार्रवाई पर अब नजर रहेगी.