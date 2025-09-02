PM और RSS को लेकर बनाया था आपत्तिजनक कार्टून, कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को SC से बड़ी राहत, मिली सशर्त अग्रिम जमानत
PM और RSS को लेकर बनाया था आपत्तिजनक कार्टून, कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को SC से बड़ी राहत, मिली सशर्त अग्रिम जमानत

Objectionable Cartoons on PM modi and RSS: प्रधानमंत्री और RSS को लेकर विवादित कार्टून बनाने वाले इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. इससे पहले मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

Written By  Arvind Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 01:05 PM IST
Cartoonist Hemant Malviya Anticipatory Bail: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस (RSS) को लेकर विवादित कार्टून बनाने के चलते एफआईआर का सामना कर रहे इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अग्रिम जमानत मिली है. मालवीय को यह राहत फेसबुक, इंस्ट्राग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर माफीनामा जारी करने के बाद मिली है. हालांकि हेमंत मालवीय के खिलाफ मामला अभी चलता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्त के तौर पर हेमंत मालवीय (Hemant Malviya) को जांच में सहयोग करने को कहा है.

क्या था हेमंत मालवीय पर आरोप

कोविड वैक्सीन की उपयोगिता पर सवाल उठाने वाला यह  अभद्र कार्टून हेमंत मालवीय (Hemant Malviya) ने 2021 में बनाया था. इस कार्टून में पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस को अभद्र तरीके से दिखाया गया था. 2025 में एक फेसबुक यूजर ने अपनी पोस्ट में आपत्तिजनक कमेंट के साथ इस कार्टून को फिर से इस्तेमाल किया जिसके चलते इंदौर के आरएसएस कार्यकर्ता और वकील विनय जोशी ने लसूड़िया पुलिस थाने में इस साल मई मे एफआईआर दर्ज करवाई थी.

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

इससे पहले मध्यप्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने जून 2025 में हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट ने मालवीय की भगवान शिव के बारे में अनुचित टिप्पणी और पीएम आरएसएस के अभद्र कार्टूनों का हवाला देते हुए कहा था कि  उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और विवादित कैरिकेचर बनाते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया. हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद मालवीय ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

