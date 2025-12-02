Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर में चलते-चलते लड़खड़ाकर गिरा युवक, फिर नहीं उठा, सीसीटीवी में कैद हुआ मौत का मंजर

Indore News: इंदौर में एक युवक की सड़क पर अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. यह घटना तब हुई जब युवक अपनी पंचर हुई टू-व्हीलर को धक्का देकर सुधरवाने के लिए ले जा रहा था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 02, 2025, 12:30 PM IST
इंदौर में चलते-चलते लड़खड़ाकर गिरा युवक, फिर नहीं उठा, सीसीटीवी में कैद हुआ मौत का मंजर

Death Viral Video: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में एक अत्यंत दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक की सड़क पर चलते समय अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई. यह घटना तब हुई जब युवक अपनी पंचर हो चुकी टू-व्हीलर को धक्का देकर मरम्मत के लिए दुकान तक ले जा रहा था. वीडियो फुटेज के अनुसार युवक सामान्य रूप से अपना वाहन धकेल रहा था, तभी वह अचानक लड़खड़ाया और सड़क पर गिर पड़ा. दुर्भाग्य से गिरने के बाद वह दोबारा उठ नहीं सका. चलते-चलते मौत का शिकार बना युवक का एक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

चलते-चलते लड़खड़ाकर गिरा युवक
दरअसल इंदौर में स्कूटी लेकर चलते समय हार्ट अटैक से एक युवक की मौत ने सबको चौंका दिया है. युवक अपनी टू-व्हीलर का पंक्चर बनवाने के लिए उसे धक्का दे रहा था. वह अचानक सड़क पर गिर गया और फिर उठ ही नहीं पाया. राहगीरों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में हार्ट अटैक को वजह बताया जा रहा है. पूरी घटना पास के CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है. युवक की अचानक मौत से इलाके में दुख और सदमे का माहौल है. रिपोर्ट के मुताबिक मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है.

सीसीटीवी में कैद हुआ मौत का मंजर
पूरी घटना सड़क पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है. वहां मौजूद लोगों ने तुरंत युवक को पास के हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. यह घटना हार्ट अटैक से युवाओं और सफर कर रहे लोगों की अचानक होने वाली मौतों को लेकर बढ़ती चिंताओं को दिखाती है. इससे पहले बस चलाते समय हार्ट अटैक से एक आदमी की मौत हो गई थी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

