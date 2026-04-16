इंदौर में तेज गर्मी के चलते स्कूल और आंगनवाड़ी के समय में बदलाव, अब इतने बजे से लगेंगी कक्षाएं

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में भीषण गर्मी ने रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. बढ़ते तापमान और भविष्य में लू चलने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में अलर्ट मोड अपना लिया है. इसी क्रम में इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए, पूरे जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनवाड़ियों के संचालन के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.

स्कूल और आंगनवाड़ी के समय में बदलाव

एक नए आदेश के अनुसार इंदौर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल के समय को सीमित कर दिया गया है. नर्सरी से कक्षा 8 तक की कक्षाओं का समय सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. वहीं परीक्षाएं अपने निर्धारित समय के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी. इसके अलावा इंदौर जिले की सभी आंगनवाड़ियां केवल सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक ही संचालित होंगी.

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

यह आदेश 16 अप्रैल से ही प्रभावशील हो गया है. कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी. यदि कोई स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का यह निर्णय उन हजारों अभिभावकों के लिए राहत भरा है जो चिलचिलाती धूप में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे.

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भीषण गर्मी की चपेट में पूरा एमपी

बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है. गर्मी ने अब अपना पूरा जोर दिखाना शुरू कर दिया है. कई जिलों में तापमान 43°C के पार पहुंच गया है, जिससे रोजमर्रा का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बुधवार को राज्य के पांच प्रमुख शहरों में दर्ज तापमान इस प्रकार रहा. इंदौर में 40°C, ग्वालियर में 40.2°C, भोपाल में 39.5°C, उज्जैन में 39.7°C और जबलपुर में 39.9°C. आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस स्थिति को देखते हुए इंदौर के कलेक्टर ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है.

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