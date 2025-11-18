MP में सर्दी का कहर! इन दो जिलों में स्कूलों का समय बदला, जानें कब से शुरू होंगी कक्षाएं

MP News: मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए दो जिलों के जिला कलेक्टरों ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है. प्रदेश के 11 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड और तापमान के 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाने के मद्देनजर दो ज़िलों के जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं. इंदौर और सागर के कलेक्टरों के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है ताकि सुबह की ठंड में बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत न हो. बता दें कि इससे पहले छिंदवाड़ा और उमरिया के स्कूलों में भी बदलाव किए गए थे.
ठंड की वजह से बदला स्कूलों का टाइम
दरअसल, मध्य प्रदेश में लगातार गिरते तापमान और कड़ाके की सर्दी के चलते जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है. प्रदेश के 11 जिलों में तापमान 10°C से नीचे पहुंच चुका है, जिसके कारण स्कूली बच्चों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है. इसी स्थिति को देखते हुए कई जिलों के कलेक्टरों ने विद्यालयों के समय में परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं.
इंदौर और सागर में बदला स्कूलों का समय
इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि 18 नवंबर से सभी स्कूलों में कक्षाएं सुबह 9 बजे से शुरू होंगी. वहीं सागर जिले में कलेक्टर संदीप जी.आर. ने तय किया है कि कोई भी शासकीय, अशासकीय, केंद्रीय, आईसीएसई या सीबीएसई स्कूल सुबह 8:30 बजे से पहले नहीं खुलेगा. इसी तरह बढ़ती ठंड के मद्देनज़र छिंदवाड़ा में कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने सभी स्कूलों के संचालन का समय बदलकर 8:30 बजे से बाद का कर दिया है. उमरिया में भी कलेक्टर अभय सिंह ने 17 नवंबर से प्री-प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूलों का समय बदलकर सुबह 9 बजे कर दिया है.
इन आदेशों का उद्देश्य बच्चों को ठंड से बचाना और सुबह की तीव्र शीतलहर के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है. बढ़ते तापमान में गिरावट को देखते हुए अन्य जिलों में भी ऐसे आदेश जारी होने की संभावना है.