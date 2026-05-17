इंदौर की इस सड़क पर बिखरा रहता है 'गोल्ड-सिल्वर', सुबह 4 बजे धूल से निकालते हैं लोग; आपको कोई नहीं बताएगा ये सीक्रेट

Indore Sarafa Market Mystery: इंदौर का सराफा बाजार सिर्फ गहनों और रात की चौपाटी के लिए ही नहीं जाना जाता है. बल्कि यहां एक ऐसा रहस्य भी छिपा है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है. दिनभर यहां पर सोने-चांदी के गहने बनते हैं और रात में 8 बजे के बाद खाने-पीने के शौकीनों का जमावड़ा लगा रहता है. लेकिन असली कहानी तड़के सुबह 4 बजे शुरू होती है. जब पूरा बाजार बंद हो जाता है, तब यहां पर नियारिए आते हैं, जो सड़कों और नालियों से धूल-कचड़े को इकट्ठा कर लेते हैं. उसके बाद पुरानी वैज्ञानिक रिफाइनिंग प्रक्रिया के माध्यम से धूल-कचड़े को साफ करते हैं. आइए आज हम आपको इस बाजार की सड़क के रहस्य के बारे में बताते हैं.

दरअसल, इंदौर शहर के ऐतिहासिक राजवाड़ा पैलेस के ठीक पीछे एक सराफा बाजार लगता है. जहां पर सोने-चांदी के आभूषणों की सैंकड़ों की संख्या में छोटी-बड़ी दुकानें भी मौजूद हैं. यहां पर भारी संख्या में कारखाने भी लगे हुए हैं, जहां पर सोने-चांदी के गहनों की ढ़लाई, कटाई, घिसाई और पॉलिश का काम किया जाता है. इस दौरान आभूषणों से सोने-चांदी के बहुत छोटे-छोटे कण हवा में उड़कर या फिर कारीगरों के हाथ-पैरों में लगकर बाहर सड़कों पर आ जाते है. ये कण इतने छोटे-छोटे होते हैं, इन्हें नग्न आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल होता है.

रात में बदलता है पूरा माहौल

यह सराफा बाजार दिन में जितना मशहूर गहनों के लिए मशहूर है, उससे कई गुना रात में खाने के शौकीनों के लिए जाना जाता है. बताया जाता है कि शाम ढलते ही यहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है. लगभग रात 8 बजे सोने-चांदी की दुकानें बंद हो जाती है. उसके कुछ देर बाद इस बाजार की यह सड़क खाने-पीने वालों की पसंदीदा सराफा नाइट चौपाटी में बदल जाती है. इस सड़क के चारों तरफ मध्य प्रदेश के सभी फेमस व्यंजन मौजूद रहते हैं. इनमें भुट्टे की कीस, गराड़ू, रबड़ी, जलेबी, चाट और कई वैरायटी के पकौड़े शामिल हैं. यहां पर खाने-पीने वालों की 2 बजे तक लाइनें लगी रहती है. भीड़ इतनी होती है कि यहां पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है.

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4 बजे धूल-कचरा ले जाते हैं

लेकिन इस सराफा बाजार की असली कहानी तो इसके बाद में शरू होती है. जब सराफा नाइट चौपाटी पूरी तरह बंद हो जाती है. जब सुबह 4 बजे के आसपास पूरी सड़क खाली हो जाती है. तब यहां पर नियारिए समुदाय के लोग पहुंचते हैं. ये लोग सड़क की धूल और कचरे में सोने-चांदी को बीनते हैं. क्योंकि दिनभर ज्वेलरी की दुकानों में काम के दौरान सोने-चांदी के आभूषण से निकलने वाले महीन कण सड़क और नालियों में गिर जाते हैं. नियारिए समुदाय के लोग इन्हीं कणों को इकट्ठा कर अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं. सराफा की चमक-दमक के पीछे इस सीक्रेट के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं.

आखिर कौन होते हैं नियारिए?

नियारिए एक ऐसा समुदाय है, जो पीढ़ियों से धूल और कचरे से कीमती धातुओं को खोजने का काम करते हैं. बताया जाता है कि जब पूरा इंदौर सो रहा होता है, तब नियारिए समुदाय के लोग झाड़ू, तगाड़ी और लोहे के औजार लेकर सराफा की सड़कों, फुटपाथ के कोनों और बंद दुकानों के शटर के नीचे जमी धूल को बटोर लेते हैं. इतना ही नहीं, ये लोग सराफा बाजार की नालियों का कीचड़ को भी बर्तनों में इकट्ठा कर लेते हैं.

कैसे निकालते हैं सोना-चांदी?

नियारिए समुदाय के लोगों द्वारा बटोरी गई धूल-कीचड़ को अपने-अपने ठिकानों पर ले जाकर पुरानी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से धूल-कीचड़ से सोना चांदी को अलग करते हैं. सबसे पहले धूल और कीचड़ को बर्तनों में पानी से कई बार धोते हैं. इसके बाद हल्की मिट्टी और कचरा पानी के साथ बह जाता है. भारी धातु के कण नीचे बैठ जाते हैं. इसके बाद इसमें 'पारा' को मिलाते हैं. पारा, जो सोने-चांदी के कणों को अपनी तरफ आकर्षित करती है. इसके बाद इसे नाइट्रिक एसिड यानी तेजाब में डालते हैं. बाद में इसे कोयले की भट्टी में रखकर ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे पारा उड़ जाता है, बाद में सिर्फ शुद्ध सोना-चांदी बच जाता है.

नालियों की सफाई का ठेका

इंदौर के इस सराफा बाजार का सीक्रेट बहुत ही कम लोगों को पता है. बताया जाता है कि यहां की दुकानों के बाहर की धूल और नालियों की सफाई का भी ठेका दिया जाता है. कई बार कारीगर अपनी दुकानों के अंदर ही धूल को भी नियारियों को हजारों रुपए में बेच देते हैं. क्योंकि इस धूल को रिफाइन करने पर उसमें से सोना जरूर निलकेगा. यह सदियों पुरानी रीसाइक्लिंग पद्धति को लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन आज के समय में भी इंदौर के सराफा बाजार की अलग पहचान बनी हुई है.

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