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इंदौर में CM मोहन यादव ने किया शस्त्र पूजन: प्रदेश के हर जिले में बनेगा पुलिस बैंड, MPPSC की विशेष परीक्षाओं और पुलिस भर्ती का ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विजयादशमी पर 20 अक्टूबर को इंदौर में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि शस्त्र पूजन भारतीय सनातन संस्कृति, शौर्य, शक्ति और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 20, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 06:14 PM IST
इंदौर में CM मोहन यादव ने किया शस्त्र पूजन: प्रदेश के हर जिले में बनेगा पुलिस बैंड, MPPSC की विशेष परीक्षाओं और पुलिस भर्ती का ऐलान

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