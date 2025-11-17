मोहब्बत के नाम पर खौफनाक खेल! वीडियो कॉल पर मिलती थीं डरावनी धमकियां, सामने आई दर्दनाक कहानी

रोशन मिश्रा, इंदौरः शहर के शिवाजी नगर इलाके की एक शांत गली में शाम को अफरा तफरी का माहौल हो गया. बताया जा रहा है कि रात के समय जब 21 साल का अभिषेक अपने ही कमरे में फंदे पर लटका मिला. तब घरवालों को पहली नजर में समझ ही नहीं आया कि हमेशा मुस्कुराने वाला यह लड़का आखिर इतनी बड़ी बात अंदर ही अंदर क्यों छिपाए बैठा था. कमरे का माहौल, आसपास की खामोशी और परिवार की घबराई हुई आवाजें सब मिलकर ऐसा सस्पेंस खड़ा कर रही थीं मानो कोई दर्दनाक कहानी पीछे छूट गई हो.

वहीं जब परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, तो जांच में सामने आया कि युवक ने आत्महत्या कर ली है. परिवार का कहना है कि अभिषेक काफी समय से मानसिक रूप से परेशान था और इसकी वजह उसकी प्रेमिका उसे लगातार धमकियां दे रही थी. परिजनों ने पुलिस को एक वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग सौंपी, जिसमें युवती अभिषेक पर भयानक दबाव बना रही है. रिकॉर्डिंग में वह युवक को फांसी लगाने, तलवार से गला काटने और पेट में तलवार घुसाने जैसे चरम कदम उठाने के लिए उकसाती सुनाई देती है.

काफी समय से था मानसिक दबाव

परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रेमिका के लगातार मानसिक उत्पीड़न ने अभिषेक को अंदर से तोड़ दिया था. रोजाना मिलने वाली धमकियां उसके व्यवहार में भी बदलाव ला रही थीं, जिसे परिवार ने कई बार नोट किया. जब वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लगी, तो मामला और गंभीर हो गया. रिकॉर्डिंग में युवती का लहजा और धमकी देने का तरीका यह संकेत देता है कि अभिषेक पर काफी समय से मानसिक दबाव डाला जा रहा था, जिससे वह खुद को संभाल नहीं पाया.

गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज

बता दे कि परदेशीपुरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग, मोबाइल चैट्स और अन्य डिजिटल सबूतों की तकनीकी जांच कर रही है. साथ ही युवक के दोस्तों और पहचान वालों से भी बयान ले रही है. ताकि प्रेमिका द्वारा दी गई कथित धमकियों की सच्चाई स्पष्ट हो सके. वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपों की पुष्टि होने पर मामला गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किया जा सकता है. फिलहाल परिवार न्याय की उम्मीद में लगातार पुलिस के संपर्क में है.

