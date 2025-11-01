Advertisement
CCTV में कैद खौफनाक नजारा! इंदौर में युवक का हाई-वोल्टेज ड्रामा, सड़क पर महिला, सास और बच्ची के साथ...

Indore Attack News: इंदौर के चंदन नगर इलाके में एक मानसिक रूप से बीमार युवक अमजद ने महिला, उसकी सास और छोटी बच्ची पर सड़क पर चलते हुए हमला कर दिया. घटना CCTV कैमरे में कैद हुई. महिला और बच्ची घायल हुईं, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 01, 2025, 04:49 PM IST
Indore Shocking Case: इंदौर के चंदन नगर इलाके में शुक्रवार शाम एक चौंकाने वाली घटना हुई, जिसने पूरे मोहल्ले को दहला दिया. यहां एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक अमजद ने अचानक सड़क पर चल रही महिला, उसकी सास और छोटी बच्ची पर हमला कर दिया. लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही आरोपी ने तीनों पर लात-घूंसों से वार कर दिया. यह पूरी वारदात पास के CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मेहक हुसैन अपनी सास शबीना और बेटी पलक के साथ चंदूवाला रोड से गुजर रही थीं. उसी दौरान आरोपी अमजद ने अचानक महिला को गालियां देना शुरू कर दिया. जब सास शबीना ने विरोध किया, तो आरोपी ने उन्हें जमीन पर पटककर बेरहमी से पीटा. इसके बाद उसने मेहक पर भी हमला कर दिया. बीच-बचाव के लिए आगे आई छोटी पलक को भी उसने धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वह घायल हो गई.

आरोपी की तलाश जारी
हमले के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग गया. तीनों घायल महिलाओं को पास के थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने आरोपी अमजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. आसपास के लोगों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन हाल के दिनों में उसका व्यवहार बहुत आक्रामक हो गया था. फिलहाल पुलिस ने महिला और बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवाकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है.
(रिपोर्टः रोशन मिश्रा, इंदौर)

