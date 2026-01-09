चांदी के दाम 1 दिन में गिरे धड़ाम, रिकॉर्ड स्तर पर हुई सस्ती, खरीदने का अच्छा मौका

Silver Rate Fell: सराफा बाजार में सबसे ज्यादा फिलहाल चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कुछ दिनों तक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची चांदी अचानक से एक दिन में ही धड़ाम से गिर गई. गुरुवार के दिन चांदी में बड़ी गिरावट दिखी थी, जबकि शुक्रवार के दिन भी गिरावट दिख सकती है. मध्य प्रदेश में गुरुवार के दिन चांदी सीधी 11000 रुपए तक लुढ़क गई, जबकि इससे पहले चांदी अपने ऑलटाइम हाई रेट पर चल रही थी और तेजी से महंगी भी हो रही थी. ऐसे में आने वाले समय में भी चांदी की कीमतों में इसी तरह का बदलाव दिख सकता है.

चांदी के दामों में गिरावट

गुरुवार के दिन चांदी के दामों की बात की जाए तो 1 ग्राम की कीमत 272 रुपए थी, जबकि 7 जनवरी के दिन यह कीमत 283 रुपए थी, यानि दामों में 11 रुपए कम हुए थे. यही हिसाब किलो के हिसाब से लगाया जाए तो 1 किलो चांदी की कीमत 8 जनवरी के दिन 272000 रुपए थी, जबकि 7 जनवरी की कीमत 283000 रुपए थी, यानि दामों में सीधे-सीधे 11000 रुपए की बड़ी गिरावट आ गई थी. जबकि इससे पहले तीन दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर चांदी 27000 रुपए तक महंगी भी हुई थी, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन में ही बढ़ने वाले दाम आधे गिर जाएंगे.

पिछले 5 दिनों में चांदी के रेट

8 जनवरी के दिन चांदी 272000 रुपए बिकी, 11000 रुपए की गिरावट दिखी.

7 जनवरी के दिन चांदी के दाम 283000 रुपए रहे, दामों में 12000 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई.

6 जनवरी के दिन चांदी 271000 रुपए बिकी, दामों में 6000 रुपए का इजाफा हुआ.

5 जनवरी के दिन चांदी 265000 रुपए बिकी और दामों में सीधे 9000 रुपए का इजाफा हुआ.

4 जनवरी के दिन चांदी 256000 रुपए बिकी और दामों में कोई बदलाव नहीं रहा.

अच्छा रिटर्न दे रही चांदी

चांदी फिलहाल अच्छा रिटर्न दे रही है, 1 साल में ही चांदी ने 163.57 प्रतिशत का रिटर्न दिया है, यानि 1 साल पहले खरीदी हुई चांदी पर यह फायदा हुआ है. साल 2025 में चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिसके दामों में बदलाव 2026 की शुरुआत से ही दिख रहा है. हालांकि चांदी के दामों में वैश्विक स्तर का असर भी दिख रहा है. जहां दामों में तेजी से बदलाव हुआ है. क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव इस वक्त सबसे ज्यादा दिख रहा है, जिसका असर यहां भी हो रहा है. एक्सपर्ट का भी मानना है कि 2026 में चांदी का कारोबार बढ़ेगा, जिससे दामों में भी बदलाव दिखेगा.

