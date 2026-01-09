Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3068308
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

चांदी के दाम 1 दिन में गिरे धड़ाम, रिकॉर्ड स्तर पर हुई सस्ती, खरीदने का अच्छा मौका

Silver Price: चांदी के दामों में सराफा बाजारों में फिलहाल उतार-चढ़ाव का दौर दिख रहा है. एक दिन ही रिकॉर्ड स्तर पर चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है.

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 09, 2026, 07:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चांदी के दामों में रिकॉर्ड गिरावट
चांदी के दामों में रिकॉर्ड गिरावट

Silver Rate Fell: सराफा बाजार में सबसे ज्यादा फिलहाल चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कुछ दिनों तक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची चांदी अचानक से एक दिन में ही धड़ाम से गिर गई. गुरुवार के दिन चांदी में बड़ी गिरावट दिखी थी, जबकि शुक्रवार के दिन भी गिरावट दिख सकती है. मध्य प्रदेश में गुरुवार के दिन चांदी सीधी 11000 रुपए तक लुढ़क गई, जबकि इससे पहले चांदी अपने ऑलटाइम हाई रेट पर चल रही थी और तेजी से महंगी भी हो रही थी. ऐसे में आने वाले समय में भी चांदी की कीमतों में इसी तरह का बदलाव दिख सकता है. 

चांदी के दामों में गिरावट 

गुरुवार के दिन चांदी के दामों की बात की जाए तो 1 ग्राम की कीमत 272 रुपए थी, जबकि 7 जनवरी के दिन यह कीमत 283 रुपए थी, यानि दामों में 11 रुपए कम हुए थे. यही हिसाब किलो के हिसाब से लगाया जाए तो 1 किलो चांदी की कीमत 8 जनवरी के दिन 272000 रुपए थी, जबकि 7 जनवरी की कीमत 283000 रुपए थी, यानि दामों में सीधे-सीधे 11000 रुपए की बड़ी गिरावट आ गई थी. जबकि इससे पहले तीन दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर चांदी 27000 रुपए तक महंगी भी हुई थी, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन में ही बढ़ने वाले दाम आधे गिर जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले 5 दिनों में चांदी के रेट 

  • 8 जनवरी के दिन चांदी 272000 रुपए बिकी, 11000 रुपए की गिरावट दिखी. 
  • 7 जनवरी के दिन चांदी के दाम 283000 रुपए रहे, दामों में 12000 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई. 
  • 6 जनवरी के दिन चांदी 271000 रुपए बिकी, दामों में 6000 रुपए का इजाफा हुआ. 
  • 5 जनवरी के दिन चांदी 265000 रुपए बिकी और दामों में सीधे 9000 रुपए का इजाफा हुआ. 
  • 4 जनवरी के दिन चांदी 256000 रुपए बिकी और दामों में कोई बदलाव नहीं रहा. 

अच्छा रिटर्न दे रही चांदी

चांदी फिलहाल अच्छा रिटर्न दे रही है, 1 साल में ही चांदी ने 163.57 प्रतिशत का रिटर्न दिया है, यानि 1 साल पहले खरीदी हुई चांदी पर यह फायदा हुआ है. साल 2025 में चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिसके दामों में बदलाव 2026 की शुरुआत से ही दिख रहा है. हालांकि चांदी के दामों में वैश्विक स्तर का असर भी दिख रहा है. जहां दामों में तेजी से बदलाव हुआ है. क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव इस वक्त सबसे ज्यादा दिख रहा है, जिसका असर यहां भी हो रहा है. एक्सपर्ट का भी मानना है कि 2026 में चांदी का कारोबार बढ़ेगा, जिससे दामों में भी बदलाव दिखेगा.  

ये भी पढ़ेंः Gold-Silver Prices Today: खुशखबरी-चांदी में 11000 की गिरावट, सोना भी लुढ़का, 8 जनवरी के दाम

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Silver pricesilver price fellchandi ke daam

Trending news

farmers protested
अव्यवस्था की भेंट चढ़ी धान खरीदी! किसानों का फूटा गुस्सा, किया विरोध प्रदर्शन
Khelo MP Youth Games
मध्यप्रदेश रचेगा इतिहास: पहली बार फ्लोटिंग स्टेज से होगा यूथ गेम्स का भव्य आगाज...
Panna news
किराएदार से इश्क में फंसी मालकिन, सुसाइड नोट ने खोली बेवफाई की पूरी कहानी
ujjain news
7 साल बाद महाकाल नगरी में 'लघु कुंभ' का आयोजन, 800 छात्रों ने लिया हिस्सा
gwalior news
ग्वालियर में गुलमर्ग जैसी ठंड! सीजन का सबसे ठंडा दिन किया गया दर्ज
cg crime news
पति ने पत्नी की हत्या कर पंखे से लटकाया, गुमराह करने खुद दर्ज कराई रिपोर्ट
chhattisgarh news
चौथी कक्षा के पेपर में 'राम' नाम पर विवाद, कुत्ते के नाम के ऑप्शन में भगवान का नाम
indore crime news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर सलमान ने आकाश बनकर दिया धोखा, बनाए अश्लील वीडियो
mp news
कुत्तों को खाना खिलाना पड़ा भारी, पड़ोसी ने महिला पर किया अभद्र कमेंट, फिर की मारपीट
What is APAAR-ID
क्या है APAAR-ID? देश के बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ निकला आगे, जानें आंकड़े