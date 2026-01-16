कहानी एक सिंगल फादर की... दिल में छेद, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे को लिया गोद; एवरेस्ट फतह के बाद अब स्पेशल ओलंपिक्स की तैयारी

Single Father Story: अवनीश तिवारी ने 7 साल की उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रेकिंग की. 11 साल की उम्र में TEDx स्पीकर बने. सेव द टाइगर कैंपेन में हिस्सा लिया और अब 12 साल की उम्र में ब्लॉगर बनने का इंतजार कर रहे हैं. इसके साथ ही स्पेशल ओलंपिक के लिए तैयारी भी कर रहे हैं. अवनीश ने ये सब ऐसी सिचुएशन में किया जब उनके दिल में छेद था और उन्हें डाउन सिंड्रोम भी है. और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ उनके 'सिंगल फादर' आदित्य तिवारी की वजह से, जिन्होंने 28 साल की उम्र में अवनीश को गोद लिया था. अवनीश को उनके असली माता-पिता ने एक अनाथालय में छोड़ दिया था, जिसके बाद इंदौर के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल आदित्य तिवारी ने अपने परिवार से लड़कर गोद लिया और 'सिंगल पापा' बनने का फैसला किया.

कहानी एक सिंगल फादर की, जिसने लड़ी लंबी लड़ाई...

आदित्य तिवारी के लिए अवनीश को गोद लेना इतना आसान नहीं था. पहले उन्हें अपने परिवार के चैलेंज का सामना करना पड़ा और अवनीश की कस्टडी पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. अविनाश डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ था, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है. आदित्य पूछते हैं कि क्या इससे बच्चा कम इंसान बन जाता है? आदित्य कहते हैं कि वो अपने बेटे के साथ हर हेल्थ इमरजेंसी में साथ रहे हैं. इसलिए नहीं कि उसे आम बनाया जाए, बल्कि दुनिया को यह दिखाने के लिए कि असाधारण लोगों को भी हर फील्ड जगह मिलनी चाहिए.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, आदित्य तिवारी बताते हैं, 'मुझसे पहले एक आदमी सिर्फ 30 साल की उम्र में बच्चे को गोद ले सकता था. अब कोई भी आदमी 25 साल की उम्र में ऐसा कर सकता है. एक सिंगल डैड का दिव्यांग बच्चे को गोद लेना पहले कभी सुना नहीं गया था, लेकिन आज हम दोनों एक जीती-जागती सच्चाई हैं.' आदित्य को माता-पिता (सिंगल फादर) के तौर पर पहचान तब मिली, जब 2024 में अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सबसे कम उम्र का विजेता बनाया गया.

आदित्य तिवारी कहते हैं, 'सबने कहा कि मुझे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से बदलना होगा. लेकिन, मैंने अपने बेटे को वैसे ही अपनाया जैसा वह था. ये खास बच्चे असामान्य नहीं होते, उनकी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता बस थोड़ी अलग होती है. अगर आप उन्हें शुरू से ही अच्छा माहौल देते हैं तो वे उतने ही नॉर्मल होंगे जितना आप उन्हें बनाना चाहते हैं. और वे हमेशा खुश रहते हैं.' इसके लिए आदित्य ने जोर दिया कि अवनीश रेगुलर स्कूल जाए और उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी के समय उसके साथ रहने के लिए अपने काम के घंटे भी फ्लेक्सिबल किए, क्योंकि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में जन्मजात कमियां होती हैं, इसलिए अवनीश को भी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

अवनीश को गोद लेने के बाद क्या-क्या चैलेंज थे?

जब आदित्य तिवारी ने अवनीश को गोद लिया तब उनकी उम्र 28 साल थी और अवनीश 22 महीने का था. आदित्य बताते हैं, 'मुझे बताया गया था कि अवनीश अपनी जिंदगी में कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा. उसके दिल में छेद था. मसल्स कमजोर होने की वजह से उसे कब्ज की समस्या रहती थी, जिससे उसके पेट की मूवमेंट धीमी हो गई थी. थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा था और उसका IQ भी कम था.'

छह महीने बाद अवनीश के दिल का छेद खुद ही रिकवर हो गया, जबकि ज्यादातर बच्चों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है. इसके बाद आदित्य ने राहत की सांस ली. अवनीश के हेल्थ कंडीशन को देखते हुए आदित्य यह पक्का करते हैं कि उनका बच्चा फिजिकल एक्टिविटी खूब करे और हेल्दी खाना खाए ताकि वजन न बढ़े. आदित्य कहते हैं, 'मेरा बच्चा सिर्फ घर का खाना खाता है, कोई जंक या प्रोसेस्ड फूड नहीं देता हूं.'

ऐसे बच्चों को लेकर क्या कहते हैं डॉक्टर?

रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में चाइल्ड डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर इमरान नूरानी कहते हैं कि अगर डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों का जल्दी पता चल जाए और जल्द ही इलाज शुरू हो जाए तो वे अपने डेवलपमेंट माइलस्टोन में बहुत अच्छा करते हैं. उन्होंने बताया, 'कई माता-पिता बच्चे के मोटर फंक्शन पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि वे उनके न्यूरो-डेवलपमेंट असेसमेंट को नजरअंदाज़ कर देते हैं. इसमें मानसिक उम्र और कॉग्निटिव स्किल्स को मापना शामिल है. ऐसे 95 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे दो साल के बाद दौड़ने और चलने लगते हैं.'

डॉक्टर इमरान नूरानी ने बताया, 'डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को सिर्फ लाइफ स्किल्स की जरूरत नहीं होती, उन्हें अपने दिमाग के काम को बेहतर बनाने के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी थेरेपी की जरूरत होती है. सही माहौल मिलने पर इस स्थिति में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर 60 साल हो गई है. कुछ तो इससे ज्याद भी जीते हैं. कई लोग कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं.'

ऐसे बच्चों की कैसी होनी चाहिए डाइट?

डॉ. नूरानी कहते हैं कि डाउन सिंड्रोम वाले लोगों के लिए सही डाइट एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म कम होता है. उन्हें कम कैलोरी की जरूरत होती है और उन्हें चबाने और निगलने में दिक्कत होती है. मांसपेशियों की कमजोरी का मतलब है, एक्टिविटी लेवल कम होना और वजन बढ़ना, जिससे समस्या हो सकती है. डॉक्टर नूरानी कहते हैं, 'खाना पोषक तत्वों से भरपूर, नरम, ज्यादा फाइबर वाला और विटामिन, मिनरल और ओमेगा-3 से भरपूर होना चाहिए. कोई एक्स्ट्रा चीनी या सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए. इसके अलावा बहुत सारा पानी पीना भी बहुत जरूरी है.'

बच्चे के शुरुआती 3 साल काफी अहम...

डॉ. नूरानी के अनुसार, बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती तीन साल काफी अहम होते हैं और बच्चे के डेवलपमेंट माइलस्टोन को ट्रैक करना बहुत जरूरी है. डॉक्टर नूरानी कहते हैं, 'अगर बच्चे के हाथ-पैर ढीले हैं. वह आंखों से आंखें नहीं मिला रहा है या मुस्कुरा नहीं रहा है. उसकी गर्दन छोटी है या सिर पीछे की ओर झुकता है. बैठने, बोलने और चलने में उसके माइलस्टोन धीमी गति से पूरे हो रहे हैं तो तुरंत अलर्ट होना चाहिए. क्योंकि, देरी से बोलना, याददाश्त और सीखने पर असर पड़ सकता है. न्यूरोडेवलपमेंटल असेसमेंट करवाना चाहिए.'

डॉक्टर नूरानी कहते हैं, 'बच्चे के जीवन के पहले तीन सालों में शुरुआती ब्रेन प्लास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है. अगर बच्चे का माइलस्टोन धीमा है और इसका पता जल्दी चलने से तुरंत इलाज (स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी) शुरू किया जा सकता है. जल्दी इलाज करने से नतीजे बहुत बेहतर होते हैं. ये बच्चे क्रिएटिव भी होते हैं, जिनका इमोशनल कोशिएंट और सहानुभूति का स्तर ऊंचा होता है. उनकी बातचीत की भाषा अलग होती है.'

डाउन सिंड्रोम के बाद भी अवनीश कैसे कर लेता है सारे काम?

डॉ. नूरानी ने बताया कि अवनीश की तरह के बच्चों में ज्यादातर में कोई शारीरिक दिक्कत नहीं होती है. वे बास्केटबॉल खेलते हैं. रस्सी कूदते हैं और रेगुलर स्कूलों में पढ़ाई भी कर पाते हैं. बस वे थोड़ा देर से सीखते हैं. आदित्य ने भी ऐसा ही मल्टी-डिसिप्लिनरी तरीका अपनाया और अपने बेटे के स्कूल में टीचर, एजुकेटर और काउंसलर के साथ काम किया. डॉक्टर नूरानी कहते हैं, 'आदित्य के कदम से अवनीश को सोशलाइजेशन में और शब्दों से खुद को एक्सप्रेस करने में मदद मिली. उसे सुनकर आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसे कोई दिक्कत है. पहला ट्रेनर माता-पिता ही होते हैं.'

बेशक, आदित्य को अवनीश को एक अक्षर सिखाने और उसकी वोकैबुलरी बनाने में कई दिन लग गए. उसने उसके लिए गेम्स और पजल्स भी चुने. डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे खेल-कूद से सबसे अच्छा सीखते हैं, जो विज़ुअल, हैंड्स-ऑन, दोहराव वाला, मजेदार और सफलता-उन्मुख हो. इससे उसे अपनी भाषा, याददाश्त, ध्यान, मोटर स्किल्स और आत्मविश्वास विकसित करने में मदद मिली. आदित्य कहते हैं, 'दूसरी चीज जो मैंने की है, वह है एक रूटीन सेट करना और उसे छोटे-छोटे कामों में बांटना, जो उसके लिए करने लायक लगें. इससे उसे चीजों को आजादी से करने का आत्मविश्वास मिलता है.'

थेरेपी में आने वाली चुनौतियां

डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के नाक के रास्ते अक्सर छोटे होते हैं, इसलिए नाक के पिछले हिस्से में सामान्य आकार के एडेनोइड्स या टिशू भी काफी रुकावट पैदा कर सकते हैं. अवनीश को निमोनिया और इन्फेक्शन का बुरा दौरा पड़ा. इसलिए, उसे एडेनोइड्स के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ी. उसे अंडकोष के नीचे न आने (जब अंडकोष अपनी जगह पर नहीं होते) के लिए भी सर्जरी की जरूरत पड़ी. आदित्य बताते है, 'मुझे इंश्योरेंस कवर के लिए लड़ना पड़ा. भारत में स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस अक्सर डाउन सिंड्रोम को जन्मजात बीमारी मानकर कवर नहीं करता है, लेकिन खास इलाज (जैसे संबंधित समस्याओं के लिए सर्जरी) और थेरेपी (स्पीच, फिजिकल) कभी-कभी कवर होती हैं, खासकर सरकार की निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत. फिर भी आपको इस बीमारी से होने वाली दिक्कतों के लिए लड़ना पड़ता है और डॉक्टरों और इंश्योरेंस कंपनी के बीच बहुत आना-जाना लगा रहता है. असल में, मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि अंडकोष की सर्जरी कॉस्मेटिक नहीं, बल्कि मेडिकल जरूरत थी.'

माउंट एवरेस्ट जाने के लिए क्या की तैयारी?

अवनीश को बचपन से ही प्रकृति से प्यार था. इस वजह से आदित्य अपने बेटे को अक्सर खेतों में घूमाने ले जाते थे. फिर वह पहाड़ों का अनुभव करना चाहता था. माउंट एवरेस्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद अवनीश माउंट एवरेस्ट देखना चाहता था. आदितिय बताते हैं, 'वह दो बार एवरेस्ट बेस कैंप जा चुका है. पहली बार सात साल की उम्र में और दूसरी बार नौ साल की उम्र में वह माउंट एवरेस्ट के बेस कैप तक गया था. इसके लिए डेढ़ साल की ट्रेनिंग लगी. पहले उसे एक साल तक अलग-अलग तापमान और ऊंचाई वाली जगहों पर माहौल में ढलने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि उसका शरीर अनजान जगहों और मौसम की स्थितियों पर अलग तरह से रिएक्ट कर सकता था. मैंने उसके कमरे को माउंट एवरेस्ट के पोस्टरों से भर दिया और एक्सपीडिशन के वीडियो दिखाए ताकि वह चुनौतियों को समझ सके. हमने यह सब लॉकडाउन के दौरान किया. फिर हमने कश्मीर और लद्दाख में काफी समय बिताया.'

30 से ज्यादा एक्सीलेंस अवॉर्ड, राष्ट्रपति कर चुकी हैं सम्मानित

अवनीश तिवारी अनाथ बच्चों और दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं. वो अब तक एक हजार से ज्यादा सेमिनार और वेबिनार को संबोधित कर चुके हैं. अवनीश के नाम चार वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और उन्हें 30 से ज्यादा एक्सीलेंस अवॉर्ड भी मिल चुके है. 2 साल पहले 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया था. इसके बाद वो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी. उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग बाल पुरस्कार भी मिल चुका है.