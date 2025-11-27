Advertisement
इंदौर

'आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा...' सुनकर भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं तो हो जाएंगे कंगाल

SIR 2026 scam in MP: मध्यप्रदेश में SIR 2026 प्रक्रिया के दौरान ओटीपी मांगकर ठगों ने ठगी का नया तरीका खोज निकाला है. क्राइम ब्रांच ने साफ किया कि SIR में किसी भी तरह के ओटीपी की जरूरत नहीं होती है. पुलिस ने नागरिकों को सतर्क रहने और संदिग्ध कॉल की शिकायत करने की अपील की है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:11 PM IST
Trending Photos

वोट के नाम पर बड़ा फ्रॉड!
MP Voter List Revision Fraud: मध्यप्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2026) का काम 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चल रहा है. इस दौरान बीएलओ घर–घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एसआईआर फॉर्म के नाम पर नया ऑनलाइन स्कैम तेजी से फैल रहा है. ठग सरकारी प्रक्रिया या वेरिफिकेशन का बहाना बनाकर लोगों को कॉल करते हैं और फॉर्म पूरा कराने के नाम पर ओटीपी मांगा जाता है. जैसे ही कोई व्यक्ति ओटीपी बताता है, ठग उसके मोबाइल और बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं.

इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस बढ़ते साइबर फ्रॉड को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है. इसमें साफ कहा गया है कि SIR प्रक्रिया में किसी भी तरह के ओटीपी की जरूरत नहीं होती. इसलिए यदि कोई कॉल या मैसेज ओटीपी पूछे तो तुरंत सतर्क हो जाएं और किसी के साथ भी यह जानकारी साझा न करें. अधिकारियों का कहना है कि कई लोग फर्जी कॉल को सरकारी समझकर ओटीपी बता देते हैं और बाद में उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लिए जाते हैं.

साइबर ठगों से ऐसे बचें !
एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने लोगों से अपील की है कि जागरूक रहना ही इस तरह के साइबर अपराधों से बचने का सबसे बेहतर तरीका है. उन्होंने बताया कि SIR-2026 के दौरान बीएलओ केवल फॉर्म और दस्तावेज़ों की जानकारी लेते हैं, किसी भी तरह का ओटीपी नहीं मांगते. साथ ही यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है. इसलिए यदि कोई व्यक्ति फीस, प्रोसेसिंग चार्ज या ऑनलाइन भुगतान की मांग करे तो समझ जाएं कि यह संभावित ठगी हो सकती है.

पुलिस की लोगों से अपील
पुलिस ने कहा है कि पुराने रिकॉर्ड या 2003 की मतदाता सूची की जानकारी बीएलओ, मतदाता हेल्पडेस्क या ऑनलाइन पोर्टल voters.eci.gov.in से मुफ्त में मिल सकती है. व्हाट्सऐप लिंक, सोशल मीडिया मैसेज और ‘तुरंत एसआईआर भरें’ जैसे अलर्ट अक्सर फर्जी होते हैं. इंटरनेट कैफे में फॉर्म भरते समय भी सावधानी रखें. हर बार लॉगआउट करें और ब्राउज़र हिस्ट्री साफ करें. किसी संदिग्ध कॉल या लिंक की तुरंत शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन 1930 पर करें.

