पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी हुई कैंसिल, नहीं लेंगे सात फेरे! इंस्टाग्राम पर किया कंफर्म

smriti mandhana news: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी अब रद्द हो गई है. स्मृति और पलाश दोनों ने इस बात की जानकारी अब प्रशंसकों को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से दी है. दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो भी कर दिया है. दोनों एक-दूसरे को 6 साल से डेट कर रहे थे.

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 07, 2025, 03:08 PM IST
Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding

Smriti Mandhana and Palash Muchhal's wedding: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल संग शादी की खबरों पर अपना बयान जारी किया है. स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी शादी को खारिज किया है, यानी कि पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी अब पूरी तरह से रद्द हो गई है. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होनी थी, जिसके बाद से अब दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं.

रद्द हुई स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे थे, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिस पर स्मृति मंधाना ने अब चुप्पी तोड़ी है. स्मृति ने खुद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए शादी को लेकर ताज़ा अपडेट दिया है. स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल संग अपनी शादी को रद्द करार दिया है. स्मृति मंधाना ने अपने प्रशंसकों को जानकारी देते हुए बताया कि "शादी रद्द हो गई है."

स्मृति ने की प्राइवेसी की मांग
स्मृति मंधाना ने लिखा कि "पिछले कई हफ़्तों से मेरी ज़िंदगी को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब मुझे लगता है इस समय मेरे लिए बोलना ज़रूरी है. मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहूंगी, लेकिन मुझे यह साफ़ करना है कि शादी रद्द हो गई है. मैं इस मामले को यहीं ख़त्म करना चाहूंगी और आप सभी से भी यही करने की गुज़ारिश करूंगी. मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों को प्राइवेसी दें और हमें अपनी रफ़्तार से आगे बढ़ने का मौका दें. मेरा मानना ​​है कि हम सभी के पीछे एक बड़ा मक़सद है और मेरे लिए वह हमेशा अपने देश को सबसे ऊँचे लेवल पर प्रतिनिधित्व करना रहा है. मुझे उम्मीद है कि मैं जब तक हो सके भारत के लिए खेलती रहूंगी और ट्रॉफी जीतती रहूंगी और मेरा फ़ोकस हमेशा वहीं रहेगा. आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद, अब आगे बढ़ने का समय है."

वहीं पलाश ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ने जा रहे हैं.

शादी टूटने की क्या है वजह
इन सब के बीच दोनों की शादी टूटने की वास्तविक वजह अब तक सामने नहीं आई है और न ही किसी तरह की अफ़वाह की पुष्टि हुई है. इंटरनेट पर दोनों के रिश्ते को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि होना अभी तक बाकी है. दोनों एक-दूसरे को 6 साल से डेट कर रहे थे, जिसके बाद 23 नवंबर को दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे. शादी के एक दिन पहले ही स्मृति के पिता की तबीयत ख़राब हुई, जिसके बाद पलाश के भी अस्पताल में भर्ती होने की ख़बर सामने आई थी. इन कड़ियों के बाद से ही प्रशंसक कई तरह के दावे करते दिखाई दिए हैं.

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी हुई कैंसिल, इंस्टाग्राम पर किया कंफर्म
